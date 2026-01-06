雪化粧の合掌造りが光に包まれる

飛騨ならではの冬の絶景を！

冬の飛騨高山で、いつもと違う特別な夜を過ごしてみませんか？

岐阜県高山市の野外博物館『飛騨民俗村 飛騨の里』で開催される冬のライトアップは合掌造りや榑(くれ)葺き屋根の伝統家屋に温かい光が灯り、雪化粧の風景が幻想的に浮かび上がる冬の人気イベントです。

雪景色×ライトアップのコントラストは、まるで絵本の中に迷い込んだような非日常感を味わえます。

まずは基本情報

【開催期間】

1/10(土)～2/28(土)

【点灯時間】

17:30～20:30

【開催場所】

飛騨民俗村 飛騨の里

岐阜県高山市上岡本町1-590

【入館料】

大人300円

小・中学生100円※未就学児無料

【駐車場】

ライトアップ期間中は無料

※通常は普通車300円。JR高山駅からバスや車でアクセス可能です。

夕暮れ後の30分で、雪原がランタンのように柔らかく光る時間帯からスタートするライトアップは、夕食後の散策にもぴったり。名古屋からのドライブ日帰り旅のプランにも組み込みやすいイベントです。

またライトアップ期間中は、園内で季節ならではのイベントも開催。雪景色を背景にした伝統の暮らしを感じる体験は、冬の旅の思い出になります。

甘酒やしいたけ茶の振る舞い・販売もあり、身体も心もほっと温まり、地元の風習に触れる良い機会にも。

①焼き餅・漬け物の振る舞い

飛騨の里の車田で収穫したもち米でついたお餅を囲炉裏で焼いて、漬け物と一緒に振る舞います。

【開催期間】

1/10(土)～2/28(土)の土日祝

【開催時間】

12:30～15:00

②冬の農村衣装で思い出写真

ひのき笠とバンドリを着て、SNSにアップしたくなる思い出写真を撮影！

【開催期間】

1/10(土)～2/28(土)

【開催時間】

9:00～16:00

③どんど焼き

飛騨の里内にある神社の鳥居前でどんど焼きを提供してｋれます。温かい甘酒としいたけ茶の振る舞いも

【開催日時】

1/11(日)10:00～

まとめ

名古屋から車で向かう場合は東海北陸道を経由して2時間30分～3時間ほど。スタッドレスやタイヤチェーンなどの雪道対策は必須です。

また公共交通機関を利用する場合は、JR高山駅からバスでのアクセスも可能です。

夕方のライトアップ時間帯は混雑が予想されるため早めに高山入りして、古い町並みの散策やご当地グルメを楽しむプランもお勧め。時間に余裕を持って訪れましょう。

厳しい寒さの中での散策になりますので、手袋やマフラーなど防寒対策はしっかりと。

憧れの冬景色を体験

雪と光が織りなす飛騨の里へ

『飛騨民俗村 飛騨の里』冬のライトアップは、雪国の厳しさと美しさを同時に感じられる特別な体験イベントです。

名古屋から少し足を延ばして週末のおでかけにぜひ。入館料が大人300円とお手頃なところも嬉しい。

冬のデートや家族旅行、女子旅にもぴったりのイベントとして、今冬のスケジュールリストにぜひ加えてみてください。

光と雪が織りなす幻想世界が、あなたの冬旅を特別なものにしてくれます！

店舗名：飛騨民俗村 飛騨の里

住所：岐阜県高山市上岡本町1-590

電話番号：0577-34-4711

営業時間：8:30～17:00

定休日：なし

公式サイト：https://hidanosato.com/