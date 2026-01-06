なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、「たっぷり野菜の担々うどん」を1月7日午前11時に販売を開始します。

【写真】うっ、旨辛〜！ コチラが”たっぷり野菜”のうどん＆そばです！

同商品は、担々うどんに、1日の摂取目安の約半量となる5種類の野菜をのせた、食べ応えのある一品です。

オリジナル担々スープは、カツオや昆布の風味豊かなだしを使用。きめ細かくなめらかなゴマペーストを加え、ラー油を利かせた、”うま辛”な味わいに仕上げられています。

トッピングの野菜はタマネギ、モヤシ、ニンニクの芽、チンゲンサイ、ニラの5種類。”うま辛ダレ”をかけた野菜と、甘辛く味付けした肉みそをうどんに絡めると、シャキシャキとした食感とピリ辛な味わいを楽しめるとのことです。

また、本格二八そばを使用した「たっぷり野菜の担々そば」も同日から販売されます。

「たっぷり野菜の担々うどん」の価格は小が550円（以下、税込み）、並が690円、大が790円。「たっぷり野菜の担々そば」の価格は小が650円、並が810円、大が930円。444店舗（1月5日時点）で販売されます。

※店舗によって、価格が異なります。