¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙV5¡ª¡¡ÎòÂåÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÇºÇÂ®100²¯±ßÆÍÇË
¡¡1·î2¡Á4Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«5½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷76Ëü6000¿Í¡¢¶½¼ý10²¯5600Ëü±ß¤ÈÄ¶¹â²ÔÆ¯¤òÂ³¤±¡¢V£µ¤òÃ£À®¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷784Ëü¿Í¡¢¶½¼ý107²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£1·î3Æü¤Ë¸ø³«30Æü´Ö¤Ç100²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡Ê37Æü´Ö¡Ë¤ä¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ê31Æü´Ö¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èºÇÂ®¤Ç¤Î100²¯±ßÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û1·î2¡Á4Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò°ìµ¤¸«¡ª
¡¡2°Ì¤Ï¡¢Àè½µ4°Ì¤«¤é2¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¾FIRST LOVE¡¾¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷17Ëü2000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯3700Ëü±ß¤ò¤¢¤²¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷61Ëü¿Í¡¢¶½¼ý8²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢Àè½µÆ±ÍÍ¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷16Ëü5000¿Í¡¢¶½¼ý3²¯1200Ëü±ß¤òµÏ¿¤·Æ±½ç°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷93Ëü¿Í¡¢¶½¼ý17²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4°Ì¤Ï¡¢¸ø³«31½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷16Ëü3000¿Í¡¢¶½¼ý2²¯4300Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢Àè½µ¤«¤é½ç°Ì¤ò°ì¤Ä¤¢¤²¤¿¡£12·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±Ç¡£ÅìÊõ¤Î±Ç²è¤¬¾¾ÃÝ´É³í¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê¶½¹Ô¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Îß·×¤Ç¤ÏÆ°°÷1336Ëü¿Í¡¢¶½¼ý188²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥¢¡¼´ÆÆÄ¤È¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤¬6°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£9°Ì¤Ë¤Ï¸ø³«16½µÌÜ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×¤ÇÆ°°÷665Ëü¿Í¡¢¶½¼ý¤Ï101²¯±ß¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡1·î2¡Á4Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì¡§¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¾FIRST LOVE¡¾¡Ù
Âè3°Ì¡§¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù
Âè4°Ì¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù
Âè5°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù
Âè7°Ì¡§¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù
Âè9°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù
Âè10°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù
