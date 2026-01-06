歌手・ちゃんみなが、キュートなママ姿を公開した。

出演したテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）の公式インスタグラムが６日に更新され、放送の一部をアップ。「ちゃんみなママ小芝居作戦」と題してアップされたのは、娘に離乳食を食べさせる様子だ。

ちゃんみなは、離乳食を自分で食べるような仕草をして、「あむあむ、お〜いしっ！あ〜おいしいおいしい」と小芝居。それを眺めていた娘に「え？食べます？」と話しかけ、見事“あ〜ん”を成功させた。

歌唱の時はド派手なメイクやファッションのちゃんみなだが、家では完全オフ。カチューシャで前髪を上げ、もちろんすっぴん。番組を見たネットは「ちゃんみな、紅白の華やかさとのギャップがすごすぎるｗすっぴん＆ママ感出てる姿、なんか安心感ある」「ちゃんみな、紅白の姿とは別人みたい！すっぴんママ姿で安心ｗ」「紅白股裂きファイヤーからすっぴんボサボサママへｗ ギャップ萌えすぎて心臓持たん！ちゃんみな、リアル一児の母最高」「すっぴん可愛い」「すっぴんボサボサでも可愛さ健在、さすがちゃんみな」「すっぴんでの子育て動画沢山放送されてて 普通の素朴な面白い子なんだなーって」と多くの反響が集まった。

ちゃんみなは２０２４年７月、韓国人ラッパーのＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤとの結婚と妊娠を発表。同年１１月に第１子女児の出産を発表した。