俳優の和田正人（46）が5日、自身のインスタグラムを更新。恒例の「箱根駅伝同期会」の開催を報告した。

和田は日大で陸上競技部に所属し、箱根駅伝に出場した経歴を持つ。「箱根駅伝同期会。最近、徐々に人数が増えてます。笑」と書き出し「誰かが持ってきてた、東京国際大リチャード・エティーリが先日の箱根駅伝で実際に履いてたシューズ。グラスと重さ比べしたらこんな感じです。軽ッ！！笑」とシューズとグラムを手にしたショットを投稿した。

「そして、もの凄く懐かしい写真が出てきました」とも。「4年の関東インカレ5000m決勝の結果。黒田パパに4秒負けてるやん…」と今年の箱根駅伝5区で驚異的な区間新を叩き出した青山学院のエース・黒田朝日の父で、法政大学陸上部のOB、将由さんと名前が並ぶ現役時代の電光掲示板の写真をアップ。

「10000mの2日後だから記録はこんなもんか。笑」とつづった。

この投稿に、フォロワーからは「つながる箱根駅伝」「レジェンド達の集まり」「黒田パパと同じ時代に頑張っていたんですね！！すごい！」「良い笑顔ですね」「黒田兄妹のお父さん！ファミリーで凄い」「あらためてすごい方だと思いました」「クインテッドの奥田選手には勝っていますね」「懐かしい名前が並んでいて当時を思い出します！」などのコメントを寄せている。