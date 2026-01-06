中日は6日、メジャー通算164本塁打を記録するミゲル・サノー内野手（32）を獲得したことを発表した。背番号は「23」に決まった。

ドミニカ共和国出身の同内野手は15年にツインズでメジャーデビュー。右の大砲として長打力を発揮し、19年に34本塁打、21年にも30本塁打を記録した。膝の故障などもあり、昨季はエンゼルスで28試合の出場にとどまり、今季はメジャー、マイナーともに試合出場はなし。今オフは母国ウインターリーグに参加し、昨年12月19日時点で24試合に出場し、打率・315、9本塁打、25打点を記録。長打率に出塁率を足した数値のOPSは1.039を記録している。メジャー通算では722試合の出場で打率.233、164本塁打、424打点。

同内野手は球団を通じて「中日ドラゴンズと契約することができ、とてもワクワクしています。また、私のことを信じ、このようなチャンスを頂けたことに感謝します。日本の野球に慣れ、チームメートと力を合わせ、ドラゴンズ90周年の記念の年に優勝できるよう、私の持っているすべてを出してチームの勝利に貢献します。ファンの皆さん、よろしくお願いします」とコメントした。

球団発表によれば、同内野手の愛称は「ゴリラ」。1メートル96、126キロの巨体から繰り出す並外れたパワーで本塁打、打点を量産し、6年ぶりAクラス、15年ぶり優勝に向けてチームの勝利に貢献する。