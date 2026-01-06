バンドマンが3匹のワンコとお散歩に行ったら、意見の食い違いで立ち往生することになってしまって…？投稿は記事執筆時点で22万3000回再生を突破し、「正反対の3匹すぎw」「みんな可愛い」「一生進まないｗ」といった声が寄せられています。

意見が食い違うワンコ3匹

TikTokアカウント「wacky_toys」に投稿されたのは、ロックバンド『wacky toys』のメンバーである投稿者さんが、「ガンモ」ちゃん・「チョロ」ちゃん・「バム」ちゃんという3匹のチワワをお散歩に連れて行った時の様子です。

この日は初めて多頭飼い用のリードを使ってみたので、いつもより快適にお散歩ができるはず！…と投稿者さんは期待していたのですが、いざ出発したら3匹に囲まれたまま立ち往生することになってしまったとか。

なぜならガンモちゃんは「早くお散歩したい！」とウズウズしているのに、バムちゃんは「自分のペースで歩きたい！」と動くことを拒否。そしてチョロちゃんは投稿者さんの足にしがみついて「抱っこして～」と甘えん坊全開で、3匹の意見が食い違ってしまっていたのです。

全然お散歩にならない！

金髪ロングヘアに黒い服というバンドマンらしい風貌の投稿者さんが、小さくて愛くるしいチワワたちに困らされている光景は、なんとも微笑ましいです。しかしこのままではお散歩にならないので、投稿者さんは1番動く気がなさそうなバムちゃんを抱っこしてあげることに。

するとずっと抱っこを要求していたチョロちゃんが、「ずるい！私も！」とばかりに必死に足にしがみついてきたそう。「自分で歩いて」とお願いしても、足から離れてくれないチョロちゃん。結局、全然前に進めなくて、投稿者さんも思わず笑ってしまったそう。

バンドなら即解散！？

そしてその後は振り出しに戻り、ほとんど移動しないままお散歩が終了。最後まで意見がまとまらない3匹なのでした…。

この投稿には「バンドだったら即解散レベルの方向性の違い」という秀逸なコメントが寄せられており、爆笑する人が続出！他にも「可愛すぎるｗ」「個性的すぎて愛おしい」「グダグダ散歩で面白い」などたくさんのコメントが寄せられています。

個性豊かなチワワたちの日常をもっと見たい方や、投稿者さんの音楽活動を応援したい方は、ぜひTikTokアカウント「wacky_toys」をチェックしてみてくださいね。

