パパとワンコが向かい合ってトレーニング。そこに赤ちゃんが近づいてきて…？ふたり並んで始まったまさかの光景に反響が集まっています。話題の投稿は記事執筆時点で17.6万回再生を突破し「お利口ちゃん」「素直にハイハイ可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬にしつけをしていたら、赤ちゃんが近づいてきて…まさかの『素直すぎる行動』】

ワンコとのトレーニング中に赤ちゃんが…！？

TikTokアカウント「uekenbaby」に投稿されたのは、投稿主さんご夫婦の息子さんと、トイプードル「ムーちゃん」の奇跡的な一コマ。この日、パパとムーちゃんは向かい合ってトレーニング中。パパの真剣な面持ちはピリリとした空気感を醸し出していたそう。

パパが息子さんに向かって『ここ！』とムーちゃんの隣をトントンと指さしました。するとハイハイで進みだし、パパの指示通りにムーちゃんの横でストップしたのだとか。素直な息子さんに思わず頬が緩んでしまいます…！

パパの完璧な指導で「お手」「おかわり」を披露

ふたり並んだところでトレーニング再開です。ムーちゃんとお手をしたパパは、息子さんの手を握ってお手を再現！その後は、おかわりもお披露目したそう。

見ていたママも声を出して笑ってしまうほど、完璧なトレーニングだったとか。『ボクも上手でしょ？』とばかりに、得意げにムーちゃんの顔をのぞき込んだ息子さん。見つめ合うふたりは種別を超えた兄弟のよう…！

微笑ましいトレーニングにニンマリ♡

続いてパパがムーちゃんに向かって『ワンッ！』というと、応えるようにすかさずワンッと吠えたムーちゃん。パパとのコミュニケーションもばっちりです。しかしもう一度ワンっと声高に吠えると息子さんは泣き出してしまったとか。真横での大きな音にびっくりしたのでしょうね。

『パパ～！』と抱きつく息子さんと慌ててその場を立ち去るムーちゃん。今回はパパに助けを求めた息子さんですが、本当はムーちゃんのことが大好きでいつも一緒に遊んでいるそうですよ。

この投稿にニヤニヤした人は多く「カワチイ♡」「ハイハイして行くの素直すぎる」「みーんなかわいい」といったコメントが寄せられています。これからもふたりを相手にパパのトレーニングは続いていくのでしょう…♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「uekenbaby」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております