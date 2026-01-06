何喰わぬ顔でおすわりをしている柴犬さん。ふと、おしりの方を見てみると…『座っている場所』にツッコミが殺到する事態に。

『価値観すごくてびっくり』飼い主さんにもそう言わせたまさかの光景は記事執筆時点で196万回を超えて表示されており、12万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：何喰わぬ顔でおすわりをする犬→まさかの『座っている場所』】

何喰わぬ顔でおすわりをする犬

Xアカウント『@pontaunita』に投稿されたのは、柴犬「ぽん太」くんと「うに太」くんのお姿。

この日、飼い主さんが何気なく愛犬たちのお姿に目をやると…そこには、ツッコまずにはいられない光景が繰り広げられていたのだといいます。

"座っている場所"にツッコミ殺到

何喰わぬ顔でおすわりをしていたといううに太くん。一見すると何も問題はないように見えるものの…よ～く観察してみると、うに太くんが『座っている場所』に問題があったようです。

うに太くんとクッションの間に挟まっていたのは…なんと、兄柴のぽん太くんのお顔。抵抗をするわけでもなく、どこか遠い目をしながら無抵抗にクッションになりきっていたのだとか。

『顔に座る価値観すごくてびっくりする』飼い主さんも思わずそうツッコまずにはいられなかったその光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「なぜ怒らないｗ」「急所を預けてるから信頼の証」「私もやられたことあるｗｗ」「うちの犬も顔の上に座ります…」「無言になってて草」「かわいい」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し柴犬兄弟の日常が大人気

2023年11月生まれの長男「ぽん太」くんと、2025年4月生まれの「うに太」くんは、2歳差の柴犬兄弟。お兄ちゃんのことが大好きで仕方がないうに太くんに対して、ぽん太くんもとっても優しく接しているのだそう。

お家の中でも常に一緒に過ごすぽん太くんとうに太くんのお姿は、日々多くの人々に柴犬の魅力を余すことなく届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pontaunita」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。