午前10時18分頃に起きた最大震度5強の地震で、東海三県でも震度2を観測しました。津波の心配はありません。

【写真を見る】【地震情報】鳥取･島根で震度5強 震源は島根県東部 マグニチュード6.2 東海三県でも震度2を観測

午前10時18分頃に発生した島根県東部を震源とするマグニチュード6.2の地震で、鳥取や島根で震度5強を観測しました。

東海三県では、名古屋市中川区や港区、愛知県稲沢市、愛西市、岐阜県大垣市、羽島市、三重県津市、四日市市、桑名市などで震度2。

名古屋市千種区や東区、中区、一宮市や岐阜市などで震度1を観測しました。

【東海三県の地震情報（詳細）】

岐阜県

〈震度2〉

大垣市・羽島市・海津市・岐南町・養老町・輪之内町・安八町・大野町

〈震度1〉

岐阜市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・笠松町・垂井町・関ケ原町・神戸町・揖斐川町・池田町・北方町・多治見市・中津川市・美濃加茂市・土岐市

愛知県

〈震度2〉

名古屋中川区・名古屋港区・稲沢市・愛西市・弥富市・みよし市・あま市・蟹江町・飛島村

〈震度1〉

名古屋千種区・名古屋東区・名古屋北区・名古屋西区・名古屋中村区・名古屋中区・名古屋昭和区・名古屋瑞穂区・名古屋熱田区・名古屋守山区・名古屋緑区・名古屋名東区・名古屋天白区・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・碧南市・刈谷市

・豊田市・安城市・西尾市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・東海市・大府市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・東郷町・扶桑町・大治町・阿久比町・南知多町・美浜町・武豊町・蒲郡市・田原市

三重県

〈震度2〉

四日市市・桑名市・鈴鹿市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・津市・伊賀市

〈震度1〉

亀山市・東員町・松阪市・伊勢市・紀北町