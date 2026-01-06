Y’s、マックス・ヴァドゥクルが捉えた東京の緊張と静止──2026 S/Sフォトシリーズ「TOKYO: HELD MOVEMENT」公開
Y's（ワイズ）が、写真家 Max Vadukul による2026年春夏コレクションの最新フォトシリーズ「TOKYO: HELD MOVEMENT」を公開しました。
Courtesy of Yohji Yamamoto
舞台となったのは東京のストリート。Y’sの精神を象徴するように、人と都市、身体と服の関係性が、ヴァドゥクルならではの視点で切り取られています。
代表的なモノクロームのフレームの中で、Y’sの服は街の喧騒に埋もれることなく、内側にエネルギーを宿したまま、静かで力強い存在感を放ちます。それは動きを誇張するための写真ではなく、むしろ「止まること」によって際立つ身体の緊張や意志を映し出す試みです。
「HELD MOVEMENT」が描くのは振付ではありません。
コントロールされ、張り詰めた一瞬──身体が動きを止めながらも、内側では確かに生き続ける衝動。その“保留された緊張”こそが、このシリーズの核となっています。
圧力の中でなお存在し続ける生の感触が、各フレームにおいてY’sの哲学と重なり合います。服は身体に従属するものではなく、身体と拮抗しながら関係性を結ぶ存在であることを、写真は雄弁に物語っています。本シリーズは、Y’sの過去シーズン（2023-24 A/W、2024 S/S、2024-25 A/W、2025-26 A/W）に続き、クリエイティブディレクターの Claudio Dell’Olio によって、特別なフォトブックとしてデザインされました。
Y’s 2026 S/Sコレクションを含む税込44,000円以上の購入者を対象に、数量限定で進呈予定。
写真を「見る」体験から、「手に取り、留める」体験へと拡張する一冊となっています。
［クレジット］
Photographer / Max Vadukul
Make-Up / Asami Taguchi
Hair / Keiko Tada
Models / Sophia Kemp, Meerle Haket
Motion director / Daichi Matsuno
Casting / Shimana
Production / Hiromi Otsuka
Retoucher / David Hazan, picturehouse + thesmalldarkroom
Catalogue Design / Claudio Dell’Olio
Video Animation / Daniele Basilico
INFORMATION
Y’s 2026 Spring / Summer Collection
日本国内店舗発売日：2026年1月16日（金）
公式オンラインブティック発売日：2026年1月16日（金）
