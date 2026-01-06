生成AIの登場で、「この先、自分の仕事がなくなるのでは」と不安を抱くビジネスパーソンも少なくありません。しかし、どんな時代でも“選ばれる人”には共通点があります。

転職メディアの編集者として20年間で3000人以上の転職者・人事責任者への取材経験を持ち、転職エージェントとして12年間で300人の転職支援に携わってきた、キャリアのプロである黒田真行さんは、「周りから『この人と一緒に働きたい』と思われる人」が選ばれると語ります。黒田さんによると、年齢などの障壁があっても希望の転職を叶える人には、 「AIには生み出せない3つの力」 があるといいます。

黒田 真行 ルーセントドアーズ株式会社 代表取締役。1988年、株式会社リクルート入社。「リクナビNEXT」編集長、 リクルートエージェント HRプラットフォーム事業部部長、株式会社リクルートメディカルキャリア取締役を歴任した後、2014年にルーセントドアーズを設立。35歳以上向け転職支援サービス「Career Release40」を運営している。 2019年、ミドル・シニア世代のためのキャリア相談特化型サービス「CanWill」を開始。

AIに奪われないのは、「人の心を動かす力」

生成AIの進化によって、私たちの働き方は大きく変わろうとしています。大和総研（Daiwa Institute of Research）の調査レポートでは、「日本の就業者のうち約8割がAIの影響を受ける」と言われています。もはや一部の専門職だけでなく、営業・事務・教育・医療といったあらゆる分野に、AIが入り込み始めています。

もちろん、すべての仕事がなくなるわけではありません。

けれど、AIの進化によって働き方そのものが変わっていくのは確かです。その変化の中で、「自分の仕事はAIに奪われるのではないか」と不安を抱く人も少なくありません。実際、私のもとにもそうした相談が多く寄せられます。

しかし、AIを恐れて生きても、何も始まりません。大切なのは、「どうすればAIと共存しながら、自分らしくご機嫌に働けるか」ということです。

AIの影響を完全に避けることはできませんが、 もともと私たちが持っている“人にしか届けられない価値”を意識し、磨き続けていけば、働き方まで奪われることはありません 。

10年後も20年後も、自分らしいキャリアを築いていくために必要な力とは何か。実際、転職マーケットや人材紹介の現場を見ていると、ある共通点があることが分かりました。

この3つの力を備えている人は、最終的に「この人がいい」と選ばれることが多い。そして結果的に、望むキャリアを自分の手でつかんでいるのです。

※大和総研（Daiwa Institute of Research）の調査レポート（2023年12月11日）

気が利く力：「観察する」「想像する」「行動する」

1つは 「気が利く力」 です。AIは、膨大な知識や情報を整理してまとめることが得意です。しかし、これから起こる出来事や、人間関係の中で変化していく“人の気持ち”までは捉えることができません。

この“気が利く力”とは、相手をよく観察し、「この人はいま何を求めているのか」を想像し、それを行動に移す力のことです。つまり、観察力・想像力・行動力の3つから成り立っています。

たとえば、同僚が困っている様子に気づく（観察）。

「きっと納期が迫って焦っているのかもしれない」と相手の立場で考える（想像）。

そして、さりげなく「何か手伝おうか」と声をかける（行動）。

このように、一つひとつの要素がつながり行動につながったときに、人の心は動きます。

AIが導き出す「最適解」は、過去のデータに基づくものです。一方で、人間の気が利く力、別名“おせっかい力”は、その場に流れる空気や感情を読み取り、想像を重ねたうえで行動するもの。

この「観察・想像・行動」のサイクルを回せる人は、チームの中でも信頼され、「一緒に働きたい」と思われます。それが、AIには決して再現できない、人間だけが持つ付加価値です。

自分の頭で考える力：変化に強い人は「考える習慣」を持っている

2つ目は、 「自分の頭で考える力」 です。AIが提示する答えは、いつも「過去の正解」に基づいています。一方で、これからの社会では、誰も経験したことのない変化やトラブルが次々と起こります。そんな時代に必要なのは、「自分の頭で考える」習慣です。

この力は、才能ではなく“習慣”で鍛えられます。日常の中で、「なぜそうなるのか」「自分ならどうするか」と問いを立てて考えること。その積み重ねが、考える筋力を育てます。

私は転職支援の現場で、結果を出している人たちを見てきました。想定外の出来事や困難に直面したときでも、正解不正解にこだわらず、いま自分にできる最善を考え、自力で対応していく。そうした人は、環境の変化にも強く、状況に応じて柔軟に行動を変えられます。それこそが、「自分の頭で考える力」がもたらす本当の強さであり、AIには真似できない“適応力”です。

諦めない力強さ：一緒に働きたいと思わせる人に

3つ目は、 「諦めない力強さ」 です。

生成AIは合理的な判断や提案が得意ですが、「誰かのために頑張りたい」という人の想いまでは再現できません。

仕事では、思うようにいかないことのほうが多いものです。失敗したり、結果が出なかったりしても、「次はこうしてみよう」と前を向ける。その姿勢がある人は、自分だけでなく、周りにもエネルギーを与えます。

この“前向きさ”こそ、人間らしさの象徴です。諦めずに挑戦し続ける人は、自然と周りの人を勇気づけ、「この人と一緒に働きたい」と思わせる力を持っています。

人を元気づけたり、勇気づけたりする力は、どんな技術にも代えられないものです。

だからこそ、この“諦めない力強さ”を持っている人は、どんな環境でも魅力を発揮し、AI時代においても、なくてはならない存在になるのです。



AIには真似できない、“人柄の引力”を磨こう

転職支援の現場を見ていると、「年齢が高い」「転職回数が多い」といった理由で難しいと思われる人でも、自分が望む転職先をしっかりとつかんでいくケースがあります。そうした人たちに共通しているのは、“人柄の魅力”です。

この「人柄」を丁寧に分解してみると、実はこれまで紹介した「気が利く力」「自分の頭で考える力」「諦めない力強さ」という3つの要素で成り立っているのが分かります。いずれも、資格や実績のように可視化できませんが、面接や日々の関わりの中で確かに伝わってくる力です。

自分が“どんな人と働きたいか”を考えてみると、この3つの要素が自然と浮かび上がってくるのではないでしょうか。「一緒にいて心地よい」「頼りになる」「気がつけば助けてくれる」。 そうした相手に共通するのは、まさに気が利いて、柔軟な対応ができて、諦めない姿勢を持っている人 です。つまり、“自分が一緒に働きたいと思える人”を目指すことが、結果として周囲に求められる人になるということなのです。

計算や損得勘定ではなく、心から相手を思い、自然に出てくる行動が人の心を動かします。どんなに言葉を飾っても、立場によって態度を変えたり、表面だけを取り繕ったりしていては、相手にはすぐに見抜かれます。私たち自身も人を見るときに無意識に、その本心を感じ取っているからです。

人柄とは、目に見えないけれど、確かに相手に伝わる“引力”のようなもの。この3つの力は、AIに奪われることのない“人間が持つ普遍的な強さ”です。恐れるのではなく、人にしかない強さを磨き、育てていくこと。それこそが、どんな時代でも自分らしく、ご機嫌に働き続けるための支えになると思います。

取材・文： 西谷 忠和

編集： 求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那