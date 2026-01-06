ソフトバンクは、モバイル通信プランおよび「SoftBank 光」の契約者を対象に、Netflixの広告つきスタンダードプランが3カ月目まで追加料金なしで利用できるキャンペーンを実施する。期間は2月2日～3月31日。

モバイル通信プランユーザー向け特典

モバイル通信プランユーザー向けの「Netflix満喫キャンペーン」では、期間中に指定窓口から新たにNetflixへ加入し、月額料金を携帯電話料金と合算して支払うことが条件。

対象プランは「ペイトク無制限」「ペイトク50」「ペイトク30」「メリハリ無制限＋」「ミニフィットプラン＋」「スマホデビュープラン＋」の6種類。

適用条件を満たすと、Netflixに加入した翌月から3カ月目まで、広告つきスタンダードプランの月額料金に相当する890円が毎月の携帯電話利用料金から割り引かれる。上位のスタンダードプランやプレミアムプランを契約した場合も、同様に890円を上限として割引が適用される仕組み。

SoftBank 光ユーザー向け特典

「SoftBank 光」の契約者を対象とした「SoftBank 光 Netflixパック満喫キャンペーン」では、パックの課金開始月から3カ月目まで、月額890円を「SoftBank 光 Netflixパック」の利用料金から割り引く。

光回線と同時に申し込む場合、申込日から180日以内に課金を開始することや、過去3カ月以内に「SoftBank 光」や「SoftBank Air」を解約していないことなどが条件となる。すでにサービスを利用中のユーザーが同パックに申し込む場合も対象となるが、2026年1月6日～2月1日の期間に申し込み履歴がないことが条件に含まれる。

ワイモバイルやLINEMOでも展開予定

今回の施策に合わせ、ワイモバイルやLINEMOの契約者に対しても、2月中旬以降にNetflixをお得に利用できる取り組みを開始する予定。ワイモバイルでは、ソフトバンクと同様のキャンペーンの実施を予定している。