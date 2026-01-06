「めっちゃ、嫌いやもん」名手、坂本勇人が“苦手”とした球界屈指の助っ人の打球「サード打たないでくれって思ったら…」

守備の名手で知られる坂本が苦手な打者について語った(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

BSフジの特番「JEMTCスペシャル 実況解説野球旅〜プロ野球88年世代旅！第3弾〜」が新年1月4日に放送された。

同番組は1988年世代のプロ野球選手が集結し、旅をしながら様々な話題を語り合うことで、普段なかなか見えない「素顔」が感じられると人気を博しているシリーズ、今回が第3弾となった。今年から日本球界に復帰する楽天・前田健太、巨人・坂本勇人、広島・秋山翔吾、中日・大野雄大、元巨人・梶谷隆幸氏、元ヤクルト・上田剛史氏が出演した。

【動画】「悔しいな、チキショー」無念さを口にする巨人・阿部監督を見る

その中ではプロ野球界で近年、成長著しい佐藤輝明（阪神）、小園海斗（広島）の打撃技術についても触れられる中で、レジェンドOBについても話題が及んだ。

ヤクルト、巨人、DeNAで活躍、2000本安打も達成したアレックス・ラミレス氏に関して、坂本は「ラミちゃんが凄いのは、バリバリ内野安打が多い」とコメント。俊足というイメージは薄いが、シフトも読んだ上でしっかり走ることで安打を生み出していたとした。

その上でヤクルトの現役助っ人のパフォーマンスに関してもクローズアップ。中日の左腕エース、大野は「オスナの走塁意識、バリ高い」とコメント。すでにヤクルトで5シーズンを過ごし、ドミンゴ・サンタナとともに打線の中軸を担うホセ・オスナの走塁意識の高さを認めると、坂本は「アイツの打球、めっちゃキモいねんけど！」となぜか、憤慨気味。