¡Ú¥·¥ó¥¶¥óµÇ°Å¸Ë¾¡Ûµ×¡¹¤Ç¤â¥Ç¥£¥¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡¡¥¢¥ë¥È¥é¥à¥¹¤â£Áµé¥Þ¥¤¥é¡¼¤ÎÍ½´¶
¡¡Âè£¶£°²ó¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡¦£Ç£³¤Ï£±·î£±£²Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤ÏºòÇ¯£··î°ÊÍè¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°Áö¤Ç¤Ï¸åÂ³¤ò£±ÉÃ£²Î¥¤¹°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥¤Ç¤Î¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£³£²ÉÃ£¹¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢À®Ä¹¤â¸«¹þ¤ó¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤â½çÄ´¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¾å¡¹¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¥È¥é¥à¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÌîÃæ¸Æó±¹¼Ë¡¢Éã¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿¡Ë¤Ï¡¢²ÃÂ®¥é¥Ã¥×¤Î·èÃå¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò±Ô¤¤ËöµÓ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÂçÊª´¶¤Î¤¢¤ë¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¶¯²½¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£·ªÅì¡¦£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾åÀÑ¤ß¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥·¡¼¥È¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤ÏÁ°Áö¤ÎµþÅÔ£²ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï£·Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆâ²ó¤ê¤â¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥ë¤ÇÈ¿·â¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥«¥¯¥¦¥Á¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾®ºê·û±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤ÏÁ°Áö¤ÎÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê£±£²Ãå¡Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÁê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¾ò·ï¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ì¤¾¡ÍøÀï¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢°ìÅÙ»È¤Ã¤¿¸ú²Ì¤ÇÊÑ¤ï¤ê¿È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£