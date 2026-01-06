6日午前10時18分ごろ、島根県と鳥取県で震度5強を観測する地震があり、気象庁が今後の地震活動に注意を呼びかけています。

気象庁によりますと6日午前10時18分ごろ、鳥取西部、島根東部で震度5強を観測する地震が発生しました。また、中国・四国地方の広い範囲で震度4を観測したほか、鳥取西部では長周期地震動の階級4を観測しています。

階級4は長周期地震動の階級のなかでも最大で、高層階では立っていることができず、固定していない大半の家具が大きく動き、倒れる場合もあります。

地震の規模を示すマグニチュードは6.2、震源の深さは10キロと推定されます。

また、午前10時28分ごろにも島根県で震度5弱、その後も震度4を観測する地震がおきています。

境港市の宿泊施設の人「ずんずんという強い揺れがしばらく続いているような感じでした。（揺れが）長かったですね。途中で揺れが強くなった感じ」

気象庁は先ほどから会見を開き、この地域は地震から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があるとして、最大震度5強程度の揺れや、さらに強い揺れに注意するよう呼びかけています。