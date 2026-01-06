上谷沙弥、体調面を考慮し一定期間の休暇 復帰時期も言及【報告全文】
プロレス団体・スターダムの公式Xが、6日までに更新。上谷沙弥が、一定期間の休暇に入ることを伝えた。
【動画】上谷沙弥、女性初のプロレス大賞MVPの次なる野望を語る「リングの幅を広げてめちゃくちゃに面白おかしくしてやりたい」
上谷といえば、東京スポーツ『プロレス大賞supported by にしたんクリニック』で最優秀選手賞（MVP）と女子プロレス大賞に輝くなど、大活躍の2025年を送った。今年1月4日に行われた『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』では、朱里に惜しくも敗れた。
Xでは「上谷沙弥選手につきまして、現在の体調面を考慮し会社の判断として一定期間の休暇を設ける事といたしました。これに伴い次回以降の大会を欠場いたします。復帰は2月7日(土)エディオンアリーナ大阪第1競技場大会を予定しております」と伝えられた。
■報告全文
上谷沙弥選手欠場のお知らせ
上谷沙弥選手につきまして、現在の体調面を考慮し会社の判断として一定期間の休暇を設ける事といたしました。
これに伴い次回以降の大会を欠場いたします。
復帰は2月7日(土)エディオンアリーナ大阪第1競技場大会を予定しております。
上谷沙弥選手の試合を楽しみにして下さっていたお客様には、大変申し訳ございません。
何卒ご理解ご了承の程よろしくお願いいたします。
代表取締役社長 岡田太郎
