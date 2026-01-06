４日に行われたイベント「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ Ｆｅｓ ２０２６」に出演したダンス＆ボーカルグループ「ＢＵＤＤｉｉＳ（バディーズ）」のＳＨＯＯＴが６日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、同イベントで骨折したことを報告した。この日、主催したフジテレビが経緯を説明し謝罪。腕相撲対決に参加したＳＨＯＯＴが右上腕骨骨幹部骨折の診断を受けたと発表している。

フジテレビはこの日、イベントの公式サイトでＳＨＯＯＴの骨折について報告。「１月４日（日）に開催したイベント『Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ Ｆｅｓ ２０２６』において、ＢＵＤＤｉｉＳのメンバーＳＨＯＯＴ様が負傷されました。今回の件は、ＳＨＯＯＴ様が腕相撲対決のコーナーに出演した際に起きたもので、その後のＢＵＤＤｉｉＳのライブアクトには参加いただく事がかないませんでした。医療機関での受診の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」と説明。ＢＵＤＤｉｉＳの公式サイトでは、２月上旬まで療養すると発表した。

これを受けてＳＨＯＯＴは自身のインスタグラムでも報告。ストーリーズを更新し「皆様たくさんの温かいコメント本当にありがとうございます！Ｏｆｆｉｃｉａｌからもお知らせがあった通り医療機関での診察と検査の結果右上腕骨骨幹部骨折と診断を受けました」と伝え「みんなが楽しく参加していたコーナーでの予期せぬアクシデントなので、誰も悪くありません」とつづった。

そして「これからは回復に向けて治療やリハビリにしっかり向き合っていきます。少しの間お休みすることになりますが必ず元気に戻ってくるので待っていてください！」とファンに呼びかける。「ＯＷＶの中川くんもライブ終わりにお見舞いに来てくれました。リハビリにも立ち合わせてと、連絡もいただきました。仲良しだからこそ心配だろうし複雑な気持ちだと思うけどしょうがないことだし気にしないでね！治ったらまたすぐ会おう」と気を使い、「バディのみんな、関係者の皆さまご心配をおかけしてしまいますが温かく見守ってもらえたら嬉しいです！」とメッセージを寄せた。

