¶Ó¿¥°ìÀ¶¡¡Ä»¼è¡¢Åçº¬¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÁø¶ø¢ª¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡ÖÆ°¤¯µ¤ÇÛ¤Ê¤·¡×£Ø¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¢ªÌÀ¤±Êý¤ËÃÏ¿Ì¤ÎÌ´¤ò¸«¤Æ¡ÖÍ½ÃÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç±é½Ð²È¤Î¶Ó¿¥°ìÀ¶¤¬£¶Æü¡¢£Ø¤ÇÆ±Æü¸áÁ°£±£°»þ²á¤®¤ËÄ»¼è¸©¤ÈÅçº¬¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿ÌÅÙ£µ¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÁø¶ø¤·¡¢¿·´´Àþ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï¡Ö¸½ºß½ÐÄ¥Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·´´Àþ¡¡±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¦¡¦¡¦º£ÆüÌÀ¤±Êý¤ÎÌ´¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¼ÖÆâ¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀ¤±Êý¤ËÃÏ¿Ì¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ë¥Ã¥¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¡Ìµ»ö¤ËÃå¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¤É¤¦¤¾ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤´°ÂÁ´¤Ë¡×¡ÖÍ½ÃÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡¡¥Ë¥Ã¥¤¬Ìµ»ö¤ËÃ©¤êÃå¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢½ÐÄ¥¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¶Ó¿¥¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤«¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Æ°¤¯µ¤ÇÛÌµ¤·¡¦¡¦¡¦¡×¤È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£