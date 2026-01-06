¤Ï¤ó¤Ë¤ãÀîÅç¤Î¸µºÊ¡¦ÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¡¢¸µÉ×¡È¤¢¤¤×¡¼¡É¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÏÅÏ¨¤Ã¤Æ¡ÄÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ï¤ó¤Ë¤ã¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43¡Ë¤Î¸µºÊ¤Ç¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡È¤¿¤Ó¤ä¤Þ¤µ¤ó¡É¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¸µÉ×¡¦ÀîÅç¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤º¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ªÀµ·î¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¤È¸µÉ×¡È¤¢¤¤×¡¼¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºÚ·î¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¡¢»þ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¡É¡£Î¥º§È¯É½¸å¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Æ¤¤¤ªÀµ·î¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿ºÚ·î¤µ¤ó¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Öµ×¡¹¤Ë¤¿¤Ó¤ä¤Þ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª ¤¤ã¤ï¤¤ã¤ï¡×¤ÈÎ¥º§¸å¤ËÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¸¤¡È¤¿¤Ó¤ä¤Þ¤µ¤ó¡É¤Î²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¢¤ï¤¤¤í¤âÄº¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸µÉ×¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤ªÀµ·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Æ¤¨¤¤¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¥º§¸å¤âÁ°¸þ¤¤ËÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µÉ×¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëºÚ·î¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥ÁÂÞ3¤Ä¤È¤â°ã¤¦³¨ÊÁ¤Ê¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¿§¡¹»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÇÈÉ÷Î©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¾å¼ê¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÏÅÏ¨¤Ã¤Æ¡ÄÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡ª¤¢¤¤×¡¼Í¥¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤Âº½Å¤·¤¢¤¨¤Æ¡¢°ÍÂ¸¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤¤×¤¦¤Ê¤ê¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ä¡¢¡Ö¤¿¤Ó»³¤µ¡¼¤ó¤«¤ï¤è¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤¿¤Ó»³¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯2·î¤ËÀîÅç¤ÈºÚ·î¤µ¤ó¤Ï·ëº§¡£ÀîÅç¤Ï·ëº§¤ò·è¤á¤¿14Ç¯11·î¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î22Æü¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¤È¸µÉ×¡È¤¢¤¤×¡¼¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ºÚ·î¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¡¢»þ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¡É¡£Î¥º§È¯É½¸å¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¢¤ï¤¤¤í¤âÄº¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸µÉ×¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤ªÀµ·î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Æ¤¨¤¤¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤¿¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¥º§¸å¤âÁ°¸þ¤¤ËÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µÉ×¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëºÚ·î¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥ÁÂÞ3¤Ä¤È¤â°ã¤¦³¨ÊÁ¤Ê¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¿§¡¹»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÇÈÉ÷Î©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¾å¼ê¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÏÅÏ¨¤Ã¤Æ¡ÄÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡ª¤¢¤¤×¡¼Í¥¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤Âº½Å¤·¤¢¤¨¤Æ¡¢°ÍÂ¸¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤¤×¤¦¤Ê¤ê¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ä¡¢¡Ö¤¿¤Ó»³¤µ¡¼¤ó¤«¤ï¤è¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤¿¤Ó»³¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯2·î¤ËÀîÅç¤ÈºÚ·î¤µ¤ó¤Ï·ëº§¡£ÀîÅç¤Ï·ëº§¤ò·è¤á¤¿14Ç¯11·î¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î22Æü¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£