·ãÊÑ»Ñ¤ËÁûÁ³¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤¬£Ä£Á£É£Ç£Ï¡©¡×°ì½Ö¤Î£²£°ÉÃ¡ÖÀ¼½Ð¤¿¡×¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î£Ä£Á£É£Ç£Ï¤¬¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë½é²ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡££Ä£Á£É£Ç£Ï¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÇ»¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡¦ºØÆ£µÁÎ¶¡£ÅÚ´ô»á¤Î²È¿Ã¤«¤éÀï¹ñÂçÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£Æ»»°¤ÎÃä»Ò¤ÇÅö¼ç¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Éã¤ÈÂÐÎ©¤·Æ¤¤ÁÌÇ¤Ü¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÈÂÐÎ©¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤ËÉÂ»à¡£ºØÆ£²È¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆÎ¶¶½¤¬·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖË¿Ã·»Äï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢À¼½Ð¤¹¤È£Ä£Á£É£Ç£Ï¡¢°Õ³°¤È¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÍ½ÁÛ³°¤·¤¿»þ¤ÎÅÜ¤Ã¤¿£Ä£Á£É£Ç£Ï¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤·¡ÖºØÆ£µÁÎ¶¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²Ï¤Ï¤â¤¦½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»²²Ã¤ò´î¤ó¤À¡£¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤È»£±Æ¤·¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤ÏÌó£²£°ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª£Ä£Á£É£Ç£Ï¤¬Âç²Ï¡×¡ÖÂç²Ï¤ÎºØÆ£µÁÎ¶¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿´é¤À¤±¤ÉÃ¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é£Ä£Á£É£Ç£Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö£Ä£Á£É£Ç£Ï½Ð¤Æ¤¿¤Îµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¼½Ð¤·¤¿¤é»×¤¤¤¤ê£Ä£Á£É£Ç£Ï¤ÇÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ï¡×¡ÖÂç²Ï¸«¤Æ¤Æ¡¢Ã¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é£Ä£Á£É£Ç£Ï¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½Ð¤ÆÍè¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø£Ä£Á£É£Ç£Ï¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¡×¡Ö£Ä£Á£É£Ç£Ï½Ð¤Æ¤¿¤Î¤«¡©Âç²Ï¤Ë¡©¸«Æ¨¤·¤Æ¤¿¤ï¡£¤É¤ì¤¬£Ä£Á£É£Ç£Ï¤À¡©¡×¡Ö£Ä£Á£É£Ç£Ï¤ÎÀ¼¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤Ê¤Î¤ÏµÕ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£