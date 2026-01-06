鈴木奈々、88歳祖母と“顔出し”2ショット披露「ばぁちゃん家のリビングには私のポスターが飾ってあります」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつとともに、祖母との“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「おばあちゃんがずっと応援してくれるの嬉しいですね」88歳祖母との“顔出し”2ショットを披露した鈴木奈々
鈴木は「あけましておめでとうございます 写真は、大好きなばぁちゃんとです ばぁちゃん家に行ってきたよー！ばぁちゃん家のリビングには私のポスターが飾ってあります ギャル時代の私だよー！笑笑 ばぁちゃんめちゃめちゃ元気そうで良かった ばぁちゃんは88歳です 健康で何よりです 皆さん今年もよろしくお願いします」とつづり、自身の昔のポスターが貼られた祖母宅で笑顔を見せる2ショット写真などをアップした。
この投稿にファンからは「ポップ時代の貴重なポスター おばあちゃんがずっと応援してくれるの嬉しいですね」「昔も今も可愛くて綺麗で素敵です」「奈々ちゃんめっちゃ可愛い 今年も応援してます」などのコメントが寄せられている。
