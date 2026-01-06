Ä»¼è¡¦Åçº¬¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¡¢5¼å°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Ï¢Â³È¯À¸¡¡¡ÖÄ¹¼þ´üÃÏ¿ÌÆ°¡×¤ÇºÇ¤â¹â¤¤³¬µé4¤â¡Ä¹â¤¤³¬ÁØ¤Î·úÊª¤Ç¤Ï²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
Åçº¬¸©¤ÈÄ»¼è¸©¤Ç6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¿ÌÅÙ5¼å°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï6.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ»ÔÄ®Â¼¤Î¿ÌÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¿ÌÅÙ5¶¯¤òÄ»¼è¸©¤Î¶¹Á»ÔÅìËÜÄ®¡¢ÆüÌîÄ®¡¢¹¾ÉÜÄ®¡¢Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾»Ô¡¢Åì½Ð±ÀÄ®¡¢°ÂÍè»Ô¹À¥Ä®¡¢¿ÌÅÙ5¼å¤ò¾¾¹¾»Ô¤Ê¤É¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÄ»¼è¸©À¾Éô¤ËÄ¹¼þ´üÃÏ¿ÌÆ°¤ÇºÇ¤â¹â¤¤³¬µé¤Î4¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤³¬ÁØ¤Î·úÊª¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¿È¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£