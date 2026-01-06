¹Åç¡¡¹Åç¡¦·ªÎÓ¡¢¿¹±º¤Î¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«Ãæ¤ËÃÏ¿ÌÈ¯À¸¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ£³¤ò·×Â¬¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤Ê¤·
¡¡£¶Æü¸áÁ°£±£°»þ£±£¸Ê¬¤´¤í¡¢Ä»¼è¸©¤ÈÅçº¬¸©¤Ç¿ÌÅÙ£µ¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹Åç¤Ç¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿ÌÅÙ£´¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¿ÌÅÙ£³¤ò·×Â¬¤·¤¿¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤Ï¡¢·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤È¤·¤¿²»¤¬¼¼Æâ¤Ë¶Á¤¡¢Ìó£±£°ÉÃÍÉ¤ì¤¬Â³¤ÊóÆ»¿Ø¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯Ãæ¡¢£²¿Í¤ÏÌÛ¡¹¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò·ÑÂ³¡£ÃÏ¿Ì¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó£±£°¥¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£¶¡¦£²¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£