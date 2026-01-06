愛知県名古屋市で障がい者支援事業を展開する、元・特別支援学校教師の竹内亜沙美さん。放課後等デイサービスに始まり、ショートステイ、飲食店など「障がい者の社会進出における課題」に向き合いながら、事業を拡大し続ける竹内さんの思いをうかがいました。（全2回中の2回）

中高生のうちに「働く力」を身につけてほしい

起業後、就労準備に特化した放課後等デイサービスを開設

── 2017年に特定非営利活動法人を設立し、障がいのある中高生に向けた支援施設・放課後等デイサービスの運営を始めた竹内さん。そこでは「就労準備」を目的とした作業が中心とうかがっていますが、なぜ、就労に特化した支援を行っているのでしょうか？

竹内さん：障がいのある子どもたちに「生きる力」と「働く力」を身につけてほしいと感じたからです。特別支援学校や特別支援学級の授業では、社会に出て働くための実践的なスキルにはつながりにくく、在職中、「生徒たちは卒業した後、社会に出ていけるのだろうか」という不安を感じていました。

そこで、「就労に向けた準備ができる場所」を作ろうと決心。実践的に「働く練習」ができる放課後等デイサービス「みらせんジュニア」を立ち上げ、障がいのある中高生を対象に、就労を視野に入れた活動を展開しています。

── 実際に通っている生徒たちは、どのような活動をしているのですか？

竹内さん：地元の企業から提供される内職を、ボランティアで取り組んでもらっています。活動に入る前には「身だしなみチェック」も必ず実施。その後、商品の仕分けやシール貼りなど、各々の内職作業を行ってもらい、最後に「終礼」を行います。一連の流れで「働くイメージ」を持ってもらうと同時に、作業能力の向上と自分の得意不得意を知って好きな仕事を探していくことを狙いとしています。

また、インターンシップの取り組みも実施していて、受け入れ先の地元企業にスタッフ同伴で生徒が通い、「職場で働くこと」を体験してもらっています。

── 一般的な放課後等デイサービスでは、就労準備の活動を行っている施設は少ないと思います。立ち上げの際、どのようなことに苦労されましたか？

竹内さん：開業の際、事業内容を理解してもらうことに苦労しました。実践形式で就労支援を行う放課後等デイサービスは、おそらく全国的にも初めて。開業のための手続きを進めるときも、自治体の職員さんに事業内容を理解してもらうのに時間がかかりました。

また、内職の提供やインターンシップの受け入れなどに協力してもらえる企業を探すのも大変で…。私たちの思いを理解したうえで、相互にメリットを得られる関係性を築くため、経営者の方と何度も対話を重ね、少しずつ協力の輪を広げていきました。

── 放課後等デイサービスでの経験を活かして、社会に出ていった子たちはどのように働いていますか？

竹内さん：インターンシップ先の企業にそのまま雇用してもらった生徒もいて、毎年半数以上が一般企業に就職して頑張って働いています。また、現在では、企業側の障がい者雇用をサポートする事業も展開しており、「働きたいと考える障がい者」と「障がい者雇用をしたいと考える企業」がうまくマッチングできるよう、伴走支援を実施。知的障がい者が働きやすいように業務の切り出しや、生産性を向上させるための仕組みの提案なども行い、ミスマッチを減らして、長く働けるための支援にも力を入れています。

障がい者の言葉で、新規事業を続々と立ち上げ

── 現在は放課後等デイサービス以外にも、幅広く事業を展開されていますね。

竹内さん：運営を続けるなかで、さまざまな課題に直面し、その都度、事業を増やしていきました。

たとえば、障がい者が短期間宿泊できるショートステイ事業は、放課後等デイサービスに通う子からの「家に帰りたくない」という言葉がきっかけです。

放課後等デイサービスでの活動の後、家に帰りたがらない子が増えてきたため、一人ひとり面談して話を聞いてみると「親や兄弟との関係がうまくいっていない」という事実が明らかになって。なかには、親が過干渉だったり、逆に無関心だったり、きょうだい児が障がい児を気遣って我慢する生活をしている家庭もあることがわかりました。

そのような子どもたちやご家族の声を聞き、「短期間でも、少し離れて過ごすことでお互いにリフレッシュできるのでは」と考え、ショートステイ事業をスタート。ショートステイ施設は、共同生活が主体なので、「ルールを守る」「自分のことは自分でやる」などの生活力向上も期待できます。そのため、「親亡き後」を心配する親御さんからの支持も厚く、リピートで利用されている方が多い印象です。

ほかにも、「社会と繋がりながら働く」経験の必要性を感じて、2021年にはカフェを開業。放課後等デイサービスでは、淡々とひとりで作業を行うような「内職」が中心でしたが、カフェではお客さまとの「交流」や、スタッフとの「連携」が求められるため、内職とは違ったスキルが身につくと考えています。

カフェは移行支援事業所を併設していて、いつか就職したいけどやりたいことが分からない人や、就職したけど続かなかった人が働いています。みんな、「2年以内に、一般企業への就職を目指す」という目標のもと頑張ってくれています。

事業を通して社会に発信したい「障がい者への理解」

── 次々と事業を拡大させた背景にある思いとは？

竹内さん：さまざまなサービスを事業化することで、障がいのある子たちが不安なく社会に出ていけるようになるための「仕組み」を作りたいと考えています。先ほど紹介した事業以外にも、障がいのある子たちが余暇を過ごせるリゾート型ショートステイ施設や、家族の力を借りなくても自立した生活や移動ができるように支援するヘルパーサービスなど、「必要なものは作る」という信念のもと事業化してきました。

私は、施設を利用してくれる子たちに対して「障がい者だから支えてあげなきゃいけない」という目線で向き合ったことはありません。ひとりの人間として向き合い、各々が感じている困難や特性を理解したうえで、「幸せの形」を一緒に探しているという感じ。

知的障がい、身体障がい、発達障がい。今の世の中、「普通」から外れた人はみんな何かしらのラベルをつけられて区別されているように感じます。でも、みんなひとつの社会で生きていくわけですから、普通か否かの区別をすることは、あまり意味がないのではないかなと思っています。たとえば、目が悪いからメガネやコンタクトレンズを使うように、「普通」だと思っている人にもそれぞれの苦手や特性があって、その都度、道具やサービスを活用しながら社会で生きているんです。

だから私は、障がいのある子たちの苦手や特性など、それぞれが感じている「壁」を乗り越えるための仕組みやサービスを充実させていきたいと考えています。ただし、障がいのある子たちにとって「社会に出て働くこと」がゴールではありません。「幸せに生きること」がゴールです。これを実現するためには、サービスを充実させるだけでなく、「障がいの有無にかかわらず、一緒に過ごしていくためには何をすべきか、何が必要なのか」を考えられる社会を実現し、「生まれながらの不平等」をなくしていきたいと思っています。

今年で起業8年目。まだまだ道のりは長いですが、私たちの活動や発信をきっかけに、「障がい」への理解が深まり、どんな子でも生きやすい社会につながっていくことを願っています。



