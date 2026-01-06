5日、米連邦議会議事堂で両院指導部との打ち合わせに臨むヘグセス国防長官（奥中央）/Chip Somodevilla/Getty Images

（CNN）ヘグセス米国防長官は5日、週末にベネズエラで行われた米軍の秘密作戦について、200人近くの米要員が首都カラカスでの作戦に参加したと明らかにした。

米バージニア州ニューポート・ニューズの造船所で、造船会社従業員と海軍兵士らに向けて語った。それによると3日前の作戦では、200人近くの米要員がカラカスの中心部に集結。米司法当局が指名手配し、起訴していたベネズエラのマドゥロ大統領を拘束したという。作戦に当たりロシア製の防空システムはうまく機能せず、米国側に犠牲者は出なかったとした。

マドゥロ氏をベネズエラ国外へ移送する今回の作戦で、実際に現地入りした米要員の数はこれまで公表されていなかった。当局者によると、この急襲には陸軍の精鋭部隊デルタフォースと米連邦捜査局（FBI）の1チームが参加していたという。

同日の別の会合でヘグセス氏は、拘束時のマドゥロ氏について、米要員が現れるおよそ3分前まで彼らの接近を認識していなかったと述べた。自宅外での航空機の音に気付いたのは、マドゥロ氏の妻の方だったという。

ニューポート・ニューズからメリーランド州アンドリュース統合基地に戻ったヘグセス氏は、ベネズエラへの地上部隊派遣を支持するかどうかという大声での質問を無視した。トランプ大統領は今回の作戦後、米国は「必要であれば地上部隊派遣を恐れない」と明言していた。