¡ÚÄÌ¹Ô»ß¤á¡Û¡ÖÍë¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤È¾×·â¡×Âç·¿¥È¥ìー¥éー¤¬ÊâÆ»¶¶¤Ë¾×ÆÍ¤·±¿Å¾¼ê»àË´¡¡¶¶¤¬Êø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¼ÖÎ¾¤È¶¦¤ËÅ±µîÃæ¡¡·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¹ñÆ»3¹æ
1·î6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¤Î¹ñÆ»3¹æ¤ÇÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤¬ÊâÆ»¶¶¤Î¶¶µÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿ÊâÆ»¶¶ ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸Ä½ê¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÏÌó2.2㎞¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨6Æü¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ
¡ÖÍë¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤È¾×·â¡×
6Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢»³¼¯»ÔÀÐ¤Î¹ñÆ»3¹æ¤Ç¡Ö¥È¥ìー¥éー¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÊâÆ»¶¶¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç·¿¥È¥ìー¥éー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢µÈÅÄ¾Ìé¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Î»àË´¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²»¡¢Íë¤¬Íî¤Á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦²»¤È¾×·â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¸¤¤¬¥ï¥ó¥ï¥óÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¥È¥ìー¥éー¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÃæ±ûÀþ¤ò±Û¤¨¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþÂ¦¤ÎÊâÆ»¶¶¤Î¶¶µÓÉôÊ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó2.2kmÄÌ¹Ô»ß¤á
·Ù»¡¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥ìー¥éー¤Î¤ß¤òÆ°¤«¤¹¤ÈÊâÆ»¶¶¤¬Êø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤é¥È¥ìー¥éー¤ÈÊâÆ»¶¶¤Î³¬ÃÊÉôÊ¬¤ÎÅ±µî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆ»3¹æ¤Î¡Ö»³¼¯»ÔÆüÎØ»ûÁ°¸òº¹ÅÀ～»³¼¯»ÔÀ¾¾åÄ®¸òº¹ÅÀ¡×´Ö¤ÎÌó2.2㎞¤¬Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éüµì¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£