「守りながら増やす」がキーワード？読者が選んだ“人気No.1”の正体【2026年の注目テーマ＆戦略】

ダイヤモンド・ザイでは、年末恒例の読者アンケートを実施！ 2025年の投資について、さまざまな角度から調査を行っている。ここではアンケートの一部を抜粋し、「読者が2026年に注目する投資テーマ」や「読者の2026年の投資戦略」を紹介！ 2026年の投資の計画を立てる際に参考にしてほしい！（ザイ・ウェブ会員を対象にWebアンケート（2025年11月13日〜25日）を実施。回答人数346人）（ダイヤモンド・ザイ編集部）

2026年に個人投資家がもっとも注目するテーマは「AI」！

高市政権が力を入れる「防衛」関連も投資家の関心が高い

株式市場では、その時々で注目を集めるテーマがある。読者へのアンケートで「2026年に注目するテーマ」を聞いたところ、結果は「AI」「防衛・宇宙」「半導体」がトップ3となった。

AIはバブルを懸念する声があるものの、成長が続くとみる人が多数。単なる技術トレンドではなく、産業革命レベルの長期トレンドになるのでは、との見方もある。企業の生成AI導入が本格化すれば、それを支えるデータセンター投資も拡大しそうだ。

●「AIインフラやクラウド領域で、ソフトバンクや富士通などの日本企業も存在感」（兵庫県・30代男性）

続いて注目されているのが、防衛・宇宙関連。世界的な地政学リスクの高まりに加え、高市政権は防衛費をGDP2％水準まで増額する方針。また、宇宙事業は防衛関連としても注目されている。

●「世界が混沌とし、トランプ大統領の圧力もあり、防衛の機運が高まりそう」（三重県・60代男性）

3位の半導体は、「AI」「IoT」「自動運転」など成長分野に必須であり、長期での需要拡大が継続する見通し。国内工場建設の推進で、国策関連のテーマでもある。

●「2025年に引き続き、2026年も世界的に需要が高いまま推移すると思う！」（大阪府・50代男性）

