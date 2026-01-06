テレ朝・弘中綾香アナ、主演俳優から痛烈ツッコミ「お正月に休み過ぎた?」 新年初仕事でハプニング
テレビ朝日・弘中綾香アナウンサーが5日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『再会 〜Silent Truth〜』(1月13日スタート 毎週火曜21:00〜)の制作発表記者会見にMCとして出席した。
テレビ朝日・弘中綾香アナウンサー
会見には、主演の竹内涼真をはじめ、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知が登壇。弘中アナは、司会・進行として参加した。
出演者を壇上に呼び込み、会見を進行していた弘中アナだったが、キャストの晴れ着姿を紹介しようとした際に噛んでしまう。竹内ら出演者や会場から笑いが起きるなか、「嚙んじゃった。ごめんなさい! 緊張しちゃって……」と照れ笑いを見せた。
その後、スムーズに会見を進行しつつ、キャスト陣のトークを盛り上げた弘中アナだったが、随所で噛んでしまうハプニングに見舞われる。
会見終盤、フォトセッションに移行する場面でも「一度ご降壇いただきたいと思います」を噛んでしまい、思わず自分でも笑ってしまった弘中アナ。見かねた竹内が「弘中さん、お正月に休み過ぎました?(笑)」とツッコミを入れて笑いを誘い、これには弘中アナも「初仕事ですみません……」とタジタジになっていた。
