【グランデスケール ルミティア】 6月 発売予定 価格：14,300円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ルミティア」を6月に発売する。価格は14,300円。

本製品は、「SF×ファンタジー」を題材とした美少女プラモデルシリーズ「アルカナディア」より、天使型ディアーズ「ルミティア」を、同社のプラモデルシリーズ「グランデスケール」で商品化したもの。

精緻なコトブキヤプラモデルのCADデータを拡大再設計し、大きな（グランデ）スケールで立体化しており、各部専用パーツの組み換えにより、1つの商品で非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を再現することができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「もぐもぐ顔パーツ」が付属する。

「グランデスケール ルミティア」

コトブキヤショップ限定特典「もぐもぐ顔パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約250mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。