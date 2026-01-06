RIIZE、米イベント「The First Look」に出席！唯一のK-POP出演者として存在感発揮

RIIZEが、サムスン電子のグローバルブランドアンバサダーとして、米ラスベガスで開催された「The First Look」イベントを華やかに彩った。

【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”ビジュアル

RIIZEは世界最大級のIT・電子展示会「CES 2026」の開幕2日前にあたる1月4日午後7時（現地時間）、米ラスベガスで開催されたサムスン電子主催の大規模イベント「The First Look」に唯一のK-POPグループとして参加し、注目を集めた。

ワールドワイドに生中継された記者会見の場でテレビ関連のAI機能デモンストレーションが行われた際、RIIZEのヒット曲『Boom Boom Bass』が流れ「驚くべきK-POPグループ」と紹介される場面も。最前列で発表を見ていたメンバーたちの弾けるリアクションがカメラに映り込み、注目を集めた。

（写真＝SMエンターテインメント）

さらに、約1400坪規模の単独展示館に設けられた「Music Studio 5」のスピーカーから『Boom Boom Bass』が流れ、「The Freestyle+」ポータブルプロジェクターでは『Fly Up』のMVが上映されたほか、来場者がより臨場感たっぷりにサムスン電子の新製品を体験できる空間が用意され、会場の視線を釘付けにした。

（写真＝SMエンターテインメント）

またメンバーたちは、世界各国から集まったメディア関係者や著名テックインフルエンサーと交流し、さまざまなサムスン電子製品を体験した感想を共有する一方、自身たちの音楽についても積極的に紹介し、クールで真摯な姿勢が注目を集めた。

（写真＝SMエンターテインメント）

RIIZEは「世界最大規模の展示会『The First Look』で、僕たちの音楽とMVが流れているのを見て不思議で、とても嬉しかった。サムスン電子からの招待で、アンバサダーでありK-POPアーティストを代表して参加できたことが誇らしい。今後も新しい形で、より多くの方にRIIZEの音楽が届いてほしい」と感想を伝えた。

なお、RIIZEはサムスン電子のグローバルブランドアンバサダーとして、これまで1stフルアルバム『ODYSSEY』プレミアをはじめ、「Galaxy Watch 8」「SmartThings」「Samsung Health」関連のプロジェクトでシナジーを発揮してきた。今回はメンバーそれぞれの関心分野を生かし、AI新製品を紹介するショートフォームコンテンツも制作。1月5日よりRIIZE公式インスタグラムおよびサムスン電子公式YouTubeチャンネルを通じて公開されている。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。