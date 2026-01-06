「マジック：ザ・ギャザリング『ローウィンの昏明』」のカード情報が公開
ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、1月23日に発売を予定している戦略トレーディングカードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング『ローウィンの昏明』」のカード情報を公開した。
※発表された新カードの一部
「マジック：ザ・ギャザリング『ローウィンの昏明』」
スペシャルゲスト・カードでローウィンとシャドウムーアを探検しよう
今回のスペシャルゲスト・カードでは、マジックの歴史を彩る人気カードがローウィン＝シャドウムーアの太陽と月の光に照らされる。木版画スタイルのアートで表現されたクラシックなカードは、まるでこの次元の住民たちが手作りしたようなものになっている。これらのカードは、プレイ・ブースターからは非フォイル仕様のものが、コレクター・ブースターからはフォイル仕様のものが出現する。
マジックの有名アーティストが共演するボーダーレス版カード
このセットでは「ローウィン」ブロックと「シャドウムーア」ブロックの著名なアーティストが再び集結し、ボーダーレス版カードを彩る。どのカードも、ローウィン＝シャドウムーア次元を初めて訪れた当時のアーティストたちによる最新のアートを味わえる。これらのカードは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入る。
リバーシブル仕様のショックランド
片面にはローウィン、もう片面にはシャドウムーアが描かれたボーダーレス版ショックランド。リバーシブル仕様のこれらのカードには、この次元の2つの面がどちらも描かれている。機能面は通常フレーム版と同一。リバーシブル・ボーダーレス版ショックランドは、非フォイル仕様/フォイル仕様ともにプレイ・ブースターやコレクター・ブースターで手に入る。
ジャパン・ショーケースカード
ジャパン・ショーケースとは、特別仕様のフレームと日本人アーティストやイラストレーターによるアートワークが施された10種類のカードのコレクションのことを指す。日本のホビーショップを彷彿とさせるアイコニックなこのデザインは、そのゲームコミュニティが重要な一角を担ってきた功績に対して敬意を表している。ジャパン・ショーケース版カードはコレクター・ブースターのみに出現する。
新メカニズムと再登場のクリーチャー・タイプ
「ローウィンの昏明」では、かつての牧歌的、そして時に陰鬱な風景へと再び足を踏み入れることになる。
本セットでは、「色彩」、「枯朽」といった新たなメカニズムに加え、クリーチャーでないカードにクリーチャー・タイプを与える「同族」や「多相」も再登場する。
製品一覧
価格：オープン
※製品に関する最新の情報は公式ホームページで確認できる。
プレイ・ブースター
コレクター・ブースター
統率者デッキ
BUNDLE（英語のみ）
60‐CARD THEME DECKS
DRAFT NIGHT
プレリリース・パック
