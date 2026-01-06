【フエキくんソフビマスコット】 1月8日より展開 価格：1プレイ555円

イオンファンタジーはどうぶつのりでお馴染みの「フエキくん」のカプセルトイ用商品「フエキくんソフビマスコット」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置するキャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で1月8日より展開する。1プレイ555円で、全5種。

「フエキくん」は不易工業が1975年より販売したかわいらしい動物の頭の容器と、帽子型の蓋が特徴的なのり。「フエキ糊どうぶつシリーズ」が正式名称だが、「どうぶつのり」の名で親しまれている。

「フエキくんソフビマスコット」はこの「どうぶつのり」をモチーフとしたソフビマスコット。ミニどうぶつのりマスコットつきで、ブルー、イエロー、パステル、ピンク、モノクロの全5種となっている。

「かぷえぼ」は、タッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる「回さない」カプセルトイマシン

あわせて「フエキくん目印チャームコンプリートセット」が当たるSNS キャンペーンを開催。モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをした方の中から抽選でX:1名、Instagram：1名に、「フエキくん目印チャームコンプリートセット」がプレゼントされる。詳細は公式アカウントを確認してほしい。

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

(C)FUEKINORI KOGYO/EFFORT

Produced by EFFORT CO.,LTD