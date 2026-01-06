VRヘッドセット「MeganeX 8K Mark II」

パナソニックは、Shiftallと共同で開発していたVRヘッドセット「MeganeX」シリーズについて、2025年12月末日で事業から撤退した。Shiftallへ事業資産を譲渡する。2026年以降はShiftallがMeganeXシリーズの開発・販売・カスタマーサポートを継続する。

MeganeXシリーズのMeganeX、MeganeX superlight 8K、MeganeX 8K Mark IIについての今後の問い合わせは、企業・個人を問わずShiftallが窓口となる。

Shiftallは、「パナソニックから継承した事業資産を活用し、今後もお客様のより豊かなバーチャル・ライフの実現にむけ、さまざまなVRデバイスを継続して開発・販売していく」としている。

なお、Shiftallは米ラスベガスで6日開幕するCES 2026に出展。MeganeX 8K Mark II、GripVR、FlipVR、HaritoraX 2、HaritoraX 2 Add-on “R”、AddCon+を出展する。