2025年12月期および2025年度（2025年1月〜12月）の新車販売台数

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2025年12月期および2025年度（2025年1月〜12月）の新車販売台数（速報値）を発表した。

日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2025年12月期の新車販売台数は、前年同月比0.6％増の21万1909台と6カ月ぶりのプラス。



新型が発表されたトヨタRAV4。 トヨタ

一方、全国軽自動車協会連合会がまとめた2025年12月期の軽自動車の新車販売台数は、同3.8％増の12万3550台と2カ月ぶりにプラスに転じる。

結果として、トータルでの2025年12月期の新車販売台数は同1.7％増の33万5459台と6カ月ぶりに前年実績超えを果たした。

一方で2025年度の新車販売台数は、登録車が前年度比1.2％増の289万8417台と2年ぶりのプラス、軽自動車が同7.0％増の166万7360台と2年ぶりのプラスとなり、トータルでの新車販売台数は同3.3％増の456万5777台と2年ぶりに前年度の成績を上回った。

登録車と軽自動車のブランド別新車販売台数 登録車の2025年12月期のブランド別新車販売台数

登録車で前年実績割れとなったのは、前月と同様にホンダ（前年同月比5.9％減の2万3545台）と日産自動車（同20.5％減の1万5069台）、そして新型車移行の端境期となった三菱自動車（同41.3％減の2566台）という3ブランドのみ。

対してトヨタ自動車（同3.0％増の9万7885台）、マツダ（同9.7％増の8450台）、スバル（同6.6％増の6741台）はプラスを回復し、またスズキ（同29.1％増の1万2139台）、レクサス（同33.5％増の5697台）、ダイハツ（同49.7％増の2195台）はプラスを継続した。



一方で貨物車のブランドは、三菱ふそう（同12.8％増の4171台）とUDトラックス（同0.5％増の1122台）がプラスを維持。対していすゞ自動車（同6.2％減の6187台）と日野自動車（同20.7％減の2591台）はマイナスが続いた。

2025年度で見ると、ホンダ（前年度比10.4％減の34万419台）、日産自動車（同17.0％減の23万7902台）、日野自動車（同17.9％減の3万4374台）、三菱ふそう（同2.7％減の3万3896台）という4ブランドがマイナスに落ち込み、それ以外のブランドは前年実績超えを達成した。

軽自動車の2025年12月期のブランド別新車販売台数

前年同月比で22.2％増の3万8592台を成し遂げたダイハツが2カ月ぶりのシェアトップに就く。前月首位のスズキは同11.0％減の3万8409台にとどまり、183台の差で第2位に陥落した。

また、ホンダは同1.0％増の2万994台、日産自動車は同5.9％増の1万3287台とプラスに転じ、さらに三菱自動車は同19.7％増の6713台とプラスを継続する。

一方、OEM供給を受けるブランドではトヨタ自動車が同57.4％増の1813台とプラスを維持し、またスバルは同25.0％増の1445台とプラスを回復。対してマツダは、同24.9％減の2280台とマイナスが続いた。

2025年度の成績では、スズキが前年度比3.6％減ながら56万8547台を売り上げて2年連続での首位に立ち、最大のライバルのダイハツは同46.2％増を達成したものの51万1799台にとどまる。

一方、三菱自動車は前年度のプラスからマイナスに転じ、またホンダと日産自動車は前年実績割れが続いた。

業界団体関係者の声

2025年12月期および2025年度の新車販売概況について業界団体の関係者は、こう説明する。

「新車販売は2025年度の後半に入ってマイナスが続いたものの、12月期は登録車と軽自動車ともに復調し、トータルでは6カ月ぶりに前年実績を超えた。2025年度で見ても2年ぶりのプラスを達成したが、2024年度の成績は認証試験不正の相次ぐ発覚とそれに伴う生産・出荷停止が含まれており、新型車の投入も少なかった2025年度が完全な復調とまでは言えない。2023年度の477万9086台と比べると21万3309台の開きがあり、また大台の500万台には6年連続で達しなかった」



今後の展開に関しては、「ユーザーの新車の購入意欲は堅調に推移しているものの、実質賃金のマイナス傾向や水道光熱費および食料品などの相次ぐ値上げなどが続いており、今後の新車販売市場は予断を許さない情勢。

半導体の供給難や原材料費および輸送費の高騰に伴う車両価格のアップ、消費者のクルマに対する低価格志向なども、トータルで見ると懸念材料となる。日産やホンダの復調が見通せない点も気になるところ。

一方で2026年前半は販売台数を大いに伸ばしそうな新型車がいくつかリリースされる見込みで、また魅力的な特別仕様車も多数放たれる予定なので、これらがどれくらい新車市場を引っ張っていくかが注目ポイント」と示唆した。