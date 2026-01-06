¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡Ä½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¥¢¥¹¥È¥í¥º°ÜÀÒ¤Îº£°æÃ£Ìé¤ÏWBCÉÔ»²²Ã¤Î°Õ¸þ¡¡·èÃÇÍýÍ³¤Ï¡È²ÈÂ²¡É
À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇMLB¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC(¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£º£°æÅê¼ê¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡Ä½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢ÉÔ»²²Ã¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£°æÅê¼ê¤ÏÉÔ»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖË»¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯1Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤«¡£²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¾å¤Çº£²ó¤Ï½Ð¤ëÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇWBC¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡£NPB¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡¢ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡¢µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡¢À¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤Î8¿Í¤Ç¤¹¡£