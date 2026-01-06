グラビア話題の井口裕香、最新ショットは水着でファン衝撃「眼福です！」「たまんねぇ」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、5日発売の『週刊プレイボーイ』3＆4号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】お尻がデカい！井口裕香の水着グラビア
声優、歌手としての活動はもちろん、最近ではグラビアの仕事が急増。Xでも「最近の尻事情 もちもち尻を目指してトレーニングだけでなく ちゃんと湯船につかって角質をやわらかくさせて血流良くして（ケツだけに）（は？）」とお尻のケアを報告するなど、グラビアへの意欲を感じる投稿を行っている。
今回のグラビアでも、そんな井口の美尻や豊満な胸元があらわに。圧巻のボディを披露している。
水着姿のグラビアなどにネット上では「今年も推していきます！ダイナマイトな水着姿に全男子眼福です！」「たまんねぇ」「びっくりしすぎて鼻血でた。ホンマヤバいです」「横顔がまたすてきです」などと反応している。
