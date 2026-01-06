菊地亜美、産後ダイエットで“20キロ弱痩せ”妊娠前の体重に 自分に一番合った減量メソッドを明かす「ゆるくやって私は9ヶ月ぐらいかけて戻りました」
2児の母でタレントの菊地亜美（35）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【新年】産後の体重、やっと妊娠前に戻りました【ダイエット】」と題し、20キロ弱の減量に成功したという自己流の産後ダイエットについて明かした。
【写真】「今すぐ産まれてもおかしくなさそうな大きさだけど、まだ妊娠6ヶ月だよ？え???」第2子妊娠中の菊地亜美
菊地は、2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子女児（5）、25年3月に第2子女児（0）の出産を発表した。
動画では、第2子妊娠中に「70キロ超えぐらいまで増えたんですよ」と、妊娠前と比べ20キロ弱体重が増えたことを告白（公式プロフィールによると、菊地の身長は164センチ）。
第1子の出産時は「1ヶ月で10キロぐらい、母乳と毎日の生活で何もせずにちゃんと食べてたのに痩せた」そうだが第2子の際はそのようにはならず、ダイエットを意識しながらの生活を送っていたという。
メインで実践したダイエットは「16時間ファスティング」。テロップで「24時間のうち16時間を食事を摂らない時間として過ごして残りの8時間のみで食事をとる時間制限型のファスティング」と説明し、「人によるんだけど、私は16時間ダイエットが一番合うんですよね、身体に」とあくまで自分にとって適した減量法だったことを伝えた。
夜ごはんではしっかり食べつつも炭水化物を少なめにする、お菓子もガマンはせず食べる時は食べるなど、無理なく食事制限を行った結果、「ゆるくゆるくやって私は9ヶ月ぐらいかけて戻りました」と話した。なお、動画のサムネイル画像には「産後ダイエット−17kg減！」と記載されている。
ただ、体重は戻っても“体型”は元に戻ってはいないそうで、「2026年は運動をして引き締めのほうにいきたい」「（健康体でいるためにも）あと3、4キロは痩せたい」と新たな目標を掲げていた。
【写真】「今すぐ産まれてもおかしくなさそうな大きさだけど、まだ妊娠6ヶ月だよ？え???」第2子妊娠中の菊地亜美
菊地は、2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子女児（5）、25年3月に第2子女児（0）の出産を発表した。
動画では、第2子妊娠中に「70キロ超えぐらいまで増えたんですよ」と、妊娠前と比べ20キロ弱体重が増えたことを告白（公式プロフィールによると、菊地の身長は164センチ）。
メインで実践したダイエットは「16時間ファスティング」。テロップで「24時間のうち16時間を食事を摂らない時間として過ごして残りの8時間のみで食事をとる時間制限型のファスティング」と説明し、「人によるんだけど、私は16時間ダイエットが一番合うんですよね、身体に」とあくまで自分にとって適した減量法だったことを伝えた。
夜ごはんではしっかり食べつつも炭水化物を少なめにする、お菓子もガマンはせず食べる時は食べるなど、無理なく食事制限を行った結果、「ゆるくゆるくやって私は9ヶ月ぐらいかけて戻りました」と話した。なお、動画のサムネイル画像には「産後ダイエット−17kg減！」と記載されている。
ただ、体重は戻っても“体型”は元に戻ってはいないそうで、「2026年は運動をして引き締めのほうにいきたい」「（健康体でいるためにも）あと3、4キロは痩せたい」と新たな目標を掲げていた。