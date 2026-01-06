²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡¦ÃæÂ¼È»¿Í¡¡²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Öµ¤¤Î¶¯¤¤Ìò¼Ô¤¬½÷·Á¤Ë¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼È»¿Í¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷·Á¤ÈÎ©Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë²ÈÊÁ¤ÇÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿È»¿Í¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï¹ç¤æ¤º¤ë¤¬¡ÖÃËÊý¤Î²È·Ï¤ÎÊý¤È¿©»ö¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡È¤¨¤¨¤è¤Ê¡¢ÃË·Á¡É¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢½÷·Á¤ÎÊý¤¬¤¨¤¨¤Ã¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢È»¿Í¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½÷À¤ò¤ä¤ëÇÐÍ¥¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤¤Î¶¯¤¤Ìò¼Ô¤¬½÷·Á¤Ë¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡MEGUMI¤Ï¡Ö¤ª¤â¤í¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡È»¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃç¤ÎÎÉ¤¤²ÎÉñ´ì¤ÎÌò¼Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ä¤È¤ß¤ó¤Ê½÷·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤´ÈÓ¤È¤«¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥µ¥é¥À¤Î¼è¤êÊ¬¤±¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ª¼ò¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡È¤³¤ì¤À¤«¤éÎ©Ìò¤Ï¤Ê¡Ä¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÎ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÃåÊª¤Î¤ª°ú¤¤º¤ê¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢åºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¡£½÷·Á¤Î¿Í¤ÏÃËÀ¤è¤ê¤â¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹ø¤òÍî¤È¤¹¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²Ï¹ç¤¬¡ÖÀ¨¡ªËÜÅö¤Ë¤ï¤Ó¤µ¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢È»¿Í¤Ï¡Ö¤À¤«¤é°û¤ß¤ÎÀÊ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£¡È¤³¤Ã¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤è¤ê¤â²¿ÇÜ¤â½Å¤¤¥«¥Ä¥éÈï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¡£