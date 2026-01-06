ガッツリ入って毎日ラク！大容量＆実用派デザインの【アンダーアーマー】リュックがAmazonで販売中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
仕切りもたくさん、多機能かつ容量たっぷり!【アンダーアーマー】のリュックがAmazonに登場!
人間の身体の作りに合わせて背中に6つのパッドを配置。各パッドに細かい穴があいており、通気性が抜群。
コーデュラの生地を採用することで軽量かつ耐久性を向上。毎日使用するものだからこそ、少しでも身体への負担を軽減。
生地自体に撥水加工を施しており雨をはじく。雨が当たるファスナー部分も止水ファスナーを使用。
より軽く、より使いやすく進化し、撥水加工を施すことで雨天時にも対応。ジムの行き帰りから、通勤、通学などあらゆるシーンで大切な荷物をカバーしてくれるリュックとなっている。
