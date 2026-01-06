ナンバープレートで地元愛を感じる「青森県の地名」ランキング！ 「青森」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（北海道・東北地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
交付されるナンバープレートの地名は、その車両の「使用の本拠の位置」を表しているものです。愛着を持っている人も多く、「ご当地ナンバープレート」なども交付されています。
そこで、今回は青森県のナンバープレートに関するランキングを作成しました。「ナンバープレートで地元愛を感じる青森県の地名」ランキングの結果を見ていきましょう。
中心地となる青森市は、青森県のほぼ中央に位置して、県庁所在地であり人口が最多の市です。リンゴやホタテが特産品で、県民に愛されている青森ねぶた祭りが全国的に有名。市内には八甲田連峰や陸奥湾などがあり、自然が豊富なエリアとしても親しまれています。
回答者からは「青森県の中心的な都市名で、県民の地元愛を感じるから」（60代女性／愛知県）、「県名と同じで、最もストレートに地元愛が伝わると感じた」（20代女性／大阪府）、「青森ナンバーを見ると、ねぶた祭りやリンゴの名産地としての誇りを自然に思い出し地元愛を感じる」（40代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
地元の風景や観光資源をデザインした「弘前ナンバー」は、「図柄入りご当地ナンバー」として、地域への愛着で取得する人が多いナンバープレートです。地元で人気が高く、普及率が国交省のまとめでは、ご当地ナンバーを交付する全国70の地域で「弘前」は4位を獲得。地元愛が深い人が多いナンバープレートとなります。
回答者からは「地元の桜や城などが入ったナンバープレートがあるので、地元愛を感じる」（40代女性／福島県）、「弘前城が有名なので地元愛を感じました」（20代女性／北海道）、「弘前の人は桜や城下町の風景を大切にしていそうだから」（30代女性／石川県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
