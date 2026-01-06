菊地亜美、“なんとも怪しすぎる格好”で年越しショット公開「まだ0歳なので、ホテルのお部屋からカウントダウン」
タレントの菊地亜美さんは1月5日、自身のInstagramを更新。“なんとも怪しすぎる格好”の年越しショットを披露しました。
【写真】菊地亜美の“怪しすぎる”年越しショット
「年末年始は、シンガポールに行ってきました」菊地さんは「年末年始は、シンガポールに行ってきました ホテルにハッピーニューイヤーの帽子や仮面、笛などが用意されていて、なんとも怪しすぎる格好笑」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。写真の1枚目は、ホテルの高層階から見えるきらびやかな夜景を背景に、備え付けのハッピーニューイヤーグッズを装備した菊地さんのソロショット。リラックス感ある水色のワンピースとのギャップで「なんとも怪しすぎる格好」と自虐しているようです。
また、「23時くらいから花火が始まり、ライブなどもあり外は大盛り上がりで 下の子もまだ0歳なので、ホテルのお部屋からカウントダウンしました」と、写真の2枚目はは花火を娘たちと鑑賞する様子も披露。動画ではシンガポールの美しい花火と夜景が映し出され、部屋の中からでも華やかな年越しを楽しんだ様子が伝わってきます。
馬の着ぐるみショット1日には「2026年あけましておめでとうございます 皆様去年は沢山お世話になりました」と、自身が馬の着ぐるみを着た姿を公開していた菊地さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
