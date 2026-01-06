『大奥の御幽筆 ～偽りの闇と真の燈火～』（マイクロマガジン社）が1月20日（火）に発売される。

その特別は、きっと誰かを救う。霊視の力を持つ奥女中・里沙と記憶を失った侍の亡霊・佐之介が、大奥に現れる亡霊たちの心残りを解き明かす、感動のお江戸小説最新刊。同日より電子書籍の配信も開始。電子版巻末には、春野薫久によるカバー用イラストがそのまま収録されている。2026年初夏には、完結巻となる第5巻の発売も決定している。

江戸を彷徨う亡霊の侍・佐之介は、己の失われた記憶の手がかりと、大奥で続発する怪事件の鍵を握る謎の僧・日尚を追い、江戸城を後にする。日尚の「智泉院へ来い」という誘いは、事件の真相と、彼が亡霊となった理由に関わる運命の試練となるが。霊視の力を持つ奥女中・里沙、そして憎悪に囚われた黒衣の亡霊……。生者と死者の絆が試される、切なくも温かい江戸人情ファンタジー！

■ゲラを読んだ方々の感想うさぎや TSUTAYA宇都宮テクノ店 太田貴美子「ついに佐之介の記憶が!!!シリーズで最も辛く悲しい記憶なのではないでしょうか。生前の想いと絆が繋がっていく中、里沙の優しさと大切にしているものが強さとなって、二人を救う力になって欲しいと思いました。」

TSUTAYAサンリブ宗像店 渡部知華「あまりにも悲惨な過去と向き合う時、想像していたよりもずっと悲しい出来事に、ぎゅっと胸が詰まりました。それでも、邪悪な心に立ち向かっていく里沙がかっこいい！ 里沙の成長にうるっときてしまいました。」

レビュアー 更家「明かされる過去はあまりにも切なくて、胸が締め付けられました。知りたいけれど、知りたくない……そんな思いを抱えながら完読。里沙の隣にはずっと佐之介がいてほしい。どうかその手を離さないでと願わずにはいられません。」

■著者情報小説：菊川あすか東京都在住。2017年、スターツ出版から『君が涙を忘れる日まで。』でデビュー。その後の著作に『ぼっちな君が泣いた理由』（双葉文庫パステルNOVEL）、『死んだ彼女が遺した日記』（スターツ出版文庫アンチブルー）、『深愛 煌華宮の檻 上・下』（ポプラ文庫ピュアフル）などがある。江戸時代好きがきっかけで大奥の物語を書き、泣ける文芸コンテストに応募。本作はその受賞作の書籍化、第4弾となる。

イラスト：春野薫久2019年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。主な仕事は書籍の装画やゲームのキャラクターの制作、モチーフは人物が中心。和風と着物が大好き。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）