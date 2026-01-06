ÆüËÜÁáÄ«¤ËÆÏ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈºÇ¿·¾ðÊó¡É¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¡¢¤½¤·¤Æ³åºÓ¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¡×
8Æü¤«¤éMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¡ÖShohei Day¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë
¡¡°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾Î¤¨¤ë½ªÆüÆÃÊÌÊÔÀ®¡ÖShohei Day¡×¤ò1·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¤À¡×¡Öº£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¡£2018Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢Á¯Îõ¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤ë°ÎºÍ¤¬»Ä¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î»î¹ç¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÂ¾¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¬¤«¤Ä¤ÆÌÜ·â¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÎà¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¤ÈÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÇË²õÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ìîµå¾ì¤Ç²¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÎÄêµÁ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»î¹çÊüÁ÷¤Ï2¤Ä¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯9·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ3ËÜÎÝÂÇ10ÂÇÅÀ¤ÎÎò»ËÅª³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡õ50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¥²¡¼¥à¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯10·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»î¹ç¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»þ´Ö¸áÁ°9»þ¤«¤éÌë12»þ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÈÖ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÈÂÐ±þ¡É¤Ë¡ÖÈà¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¡ÖËèÆü¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥Ç¡¼¤è¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤³¤½¤¬ËÜÊª¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¾Î¤¨¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤ÎÂÔ¶ø¤ËÁê±þ¤·¤¤Â¸ºß¡×¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ÃÆþ2Ç¯´Ö¤Ç¤È¤â¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ï54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢ÆóÅáÎ®¤¬Éü³è¤·¤¿ºòµ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿55È¯¡¢Åê¤²¤Æ¤â47¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë