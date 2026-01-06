あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第191回】一年の計は元旦にありと言いますが、今年は得意とする馬券を作りたいです。最優先は馬の能力ですが、私が狙いたいのはそれ以外のファクターです。地方競馬ではパドックを見て元気な馬を選ぶのがいいと聞きました。それは短距離が多いので、やる気がある馬が強いという理由だそうです。必ずしもそうとは言い切れないでしょうが、そういったコツがあれば教えてください。

明けましておめでとうございます！ 2026年は馬年！ 最高に面白い年にしましょう！ 本年もどうぞよろしくちゃんです！

新年1発目の重賞、中山金杯で本命7番人気のカマラティアノスが1着！ 2着は単穴のアンゴラブラック、3着に対抗のグランディア。おまけに4番手評価のカネラフィーナが4着と、推奨馬4頭が1〜4着で、3連単45,660円的中。まさに完璧予想でした。2026年は素晴らしいスタートにはなりましたが、これは出来過ぎで、毎回こんな上手くはいかないので、調子に乗らずに毎週新鮮な気持ちで予想していきたいですね。

では質問へ！

得意とする馬券、いいですね。競馬ファンは様々居て、馬券の種類も様々です。各々馬券のスタイルが異なるのは必然です。野球でも守備が得意、バッティングが得意、投球が得意など、細かく言えば、バントが得意、盗塁が得意など細分化されます。人生でもそうですよね。家事が得意、料理が得意、整理整頓が得意、コミュニケーションが得意、勉強が得意、絵が得意、金儲けが得意、相手をその気にさせるのが得意など、個性や特性は人それぞれ違い、全く同じ人はいません。

競馬も同じで、それぞれ馬券の種類、金額の張り方、点数の絞り方、馬の実力、調教、パドック、期待値、バイアス、血統、世相馬券、サイン馬券など、それぞれスタイルが違います。全体的に、得意不得意はあります。センスのあるなしもあります。その中で自分のスタイルをどう固めていくかは大事なことです。

では、僕のスタイルを言語化するとどうなるのか。「独り占めスタイル」かな？

性格上、他人と同じルートを歩むことを避けるところがあって、他人が見ている角度から少しずらして物事を眺めたり、他人が見ている場所から、もっと真相を、もっと深層を見ようとすることが癖になっています。これは長所でもあり、短所でもあります。おかげで協調性に欠けてますので、多分付き合いづらいタイプだと思います。稀に特殊な人に好かれることはありますが、基本的に友達は少ないと思います。

なので、馬券もひねくれてます。当てよう！という気持ちよりも、人が買わないような馬券とか、人が買わないような買い方を好みます。当たらないことを何とも思いません。ガミを嫌います。的中率は当然低いです。ただ、その分爆発力はあります。自分より予想が上手い人は沢山いると思いますが、自分より勝ってる人はそうそう居ないとは思います。



今週のギャンブル格言【自分のスタイルを柔軟に固めろ！】





質問にあった「地方競馬でパドックで元気な馬を買う」ってのは良いですね。僕はパドックを見る力は低いので、それは出来ません。得意な人は有利ですね。

ファクターに関しては、自分が調べられる範囲のことは全てやってます。逆に言えば、スペシャルな分野がないということです。オールラウンダーと言えば響きはいいですが、特化した部分がないとも言えます。敢えて得意な部分を挙げるとしたら、オッズと期待値の計算でしょうか。

例えば、単勝2倍の馬が3回に1回しか来ないと思えば切ります。もちろん来たらハズレですが想定内です。逆に単勝20倍の馬が10回に1回来ると思えば買います。来なかったらハズレますし、なんなら来ない方が多いです。これも当然想定内です。ハッキリとした数値が出ることのない期待値の計算は割と精度は高い方だとは思います。

なので、他に類をみないじゃいスタイルという感じでしょうかね。真似しろといっても無理だし、教えられるものでもない漠然としたスタイルだと思います。

教えられるコツということですが、具体的には教えられることはないんですよね。恐らく、もっと専門的な人の方が具体的なコツは答えられるんでしょうね。感覚的な自分には難しいのです。敢えて言うなら、とにかくレースをよく見ることかな。得意な馬券が出来ることを祈っております！

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

