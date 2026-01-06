史上最高のアジア人選手トップ10は？ 韓国勢がワンツーフィニッシュ。日本勢は３位の中田英寿をはじめ、最多４人がランクイン
日夜サッカー情報を発信している『Final Score Football』が１月４日、史上最高のアジア人選手トップ10を発表した。
１位に輝いたのは、アジア人初のプレミアリーグ得点王の実績を持つソン・フンミン。２位がかつてブンデスリーガで活躍したチャ・ボムグンのため、韓国勢がワンツーフィニッシュとなった。そして３位に日本の英雄、中田英寿が入った。
日本勢は他にも本田圭佑が６位、香川真司が７位、長友佑都が９位に名を連ね、最多４人がランクインした。ベスト10は以下の通り。
１位 ソン・フンミン（韓国）
２位 チャ・ボムグン（韓国）
３位 中田英寿（日本）
４位 アリ・ダエイ（イラン）
５位 パク・チソン（韓国）
６位 本田圭佑（日本）
７位 香川真司（日本）
８位 メフディ・マハダビキア（イラン）
９位 長友佑都（日本）
10位 サイード・アル＝オワイラン（サウジアラビア）
『Final Score Football』は「レガシー、インパクト、ピーク時のパフォーマンス、影響力を基にランキング」と説明した上で、「このリストに誰が入るべきだったと思う？」と投げかけた。様々な意見があって然るべきだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】香川真司が強烈な存在感！写真付きで見るアジア人選手トップ10
１位に輝いたのは、アジア人初のプレミアリーグ得点王の実績を持つソン・フンミン。２位がかつてブンデスリーガで活躍したチャ・ボムグンのため、韓国勢がワンツーフィニッシュとなった。そして３位に日本の英雄、中田英寿が入った。
日本勢は他にも本田圭佑が６位、香川真司が７位、長友佑都が９位に名を連ね、最多４人がランクインした。ベスト10は以下の通り。
２位 チャ・ボムグン（韓国）
３位 中田英寿（日本）
４位 アリ・ダエイ（イラン）
５位 パク・チソン（韓国）
６位 本田圭佑（日本）
７位 香川真司（日本）
８位 メフディ・マハダビキア（イラン）
９位 長友佑都（日本）
10位 サイード・アル＝オワイラン（サウジアラビア）
『Final Score Football』は「レガシー、インパクト、ピーク時のパフォーマンス、影響力を基にランキング」と説明した上で、「このリストに誰が入るべきだったと思う？」と投げかけた。様々な意見があって然るべきだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】香川真司が強烈な存在感！写真付きで見るアジア人選手トップ10