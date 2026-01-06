米国のベネズエラ攻撃について、高市早苗首相は5日の年頭会見で直接的な評価を避けた。一連の軍事行動は国際法違反との指摘が上がる中、「法の支配」を唱えてきた日本の従前の姿勢と矛盾しかねない。それでも“沈黙”を守る背景には、台湾有事を巡り対立を深める中国に対し、頼みの綱であるトランプ米大統領との信頼関係を維持したい首相の思いがにじむ。

「わが国は自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重してきた」「ベネズエラにおける民主主義の回復、情勢の安定化に向けた外交努力を進める」

5日、初めて米国のベネズエラ攻撃に言及した首相。内容は、既に公表した外務報道官談話や自身のX（旧ツイッター）での発信を踏襲し、攻撃の是非に踏み込まなかった。邦人保護や民主主義の重要性を訴えるにとどめた。

日米同盟を外交・安全保障政策の基軸とする日本。日中関係が冷え込む中、よりどころであるトランプ氏との個人的な信頼関係を崩さず、東アジアへの関与をつなぎ留めたい狙いがある。3月に予定する首相の初訪米を控え「日本の立場がある。批判は難しい」（外務省幹部）。

一方、国際社会では、武力による威嚇や武力の行使を原則禁じる国連憲章違反との指摘が広がりつつある。日本はこれまで「法の支配」を根拠に、ロシアのウクライナ侵攻や中国の台湾などへの軍事的威圧を非難してきた。米国の攻撃を“黙認”すれば、整合性が問われることになる。

さらにトランプ氏はベネズエラの対応次第で「2度目の攻撃」をも示唆している。今後、政権移行などが米国の思惑通り進むかは不透明で、国際的に日本の立ち位置が問われる事態にもなりかねない。

事実、与党内でも評価は割れている。自民党の小野寺五典安全保障調査会長は自身のXで「力による現状変更そのもの。中ロを非難する論拠に矛盾する」と指摘。中国による台湾有事を想定し、「トランプ政権では国際世論をまとめるのは難しく、ますます東アジアが不安定化する懸念がある」と批判的立場を取る。

一方、石破茂前政権で安保担当の首相補佐官を務めた自民の長島昭久氏は「『国際社会が法と秩序に基づいて整然と統治されている』という甘い考えを見直す必要がある」と主張。政権内には「国益を考えれば、米国支持と公言した方が良い」（政府関係者）との声もある。

野党は高市政権の姿勢を問う構えを見せる。立憲民主党の野田佳彦代表は「力による現状変更は駄目で、国際法を守ろうと米国に伝える役割が日本にある」。共産党の田村智子委員長は「米国の支配に対し、ただちに政府が抗議することを強く求める」とする。

同じく「法の支配」を訴えてきた先進7カ国（G7）の欧州各国首脳も法的評価を避け、抑制的な発信に努めている。「G7が様子見を続ける限り、日本も慎重な対応を取らざるを得ない」と官邸幹部。政府は今後も欧州の反応を見ながら対応を検討する方針だ。 （岩谷瞬）