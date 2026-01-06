最大９連休を過ごした方もいたでしょうか。



いま気になる話題について、マチのみなさんにお話を聞いてきました。



（急式アナウンサー）「２０２６年がスタートしました。みなさんはどんな年末年始を過ごしたでしょうか。私は函館で馬が神社の階段を駆け上がる騎馬参拝を見てきました。幸先のいい午年のスタートを切ることができました。みなさんは年末年始いかがだったでしょうか」





『最大９連休の年末年始どう過ごした？』（急式アナウンサー）「どんなふうに年末年始を過ごしましたか？」（札幌市在住）「うちは元旦に私の実家（屯田）で総勢１８名が集まって宴会をしました」（急式アナウンサー）「宴会は何時まで？」（札幌市在住）「午後４時くらいから始まって９時くらいまで。２歳からいるので上は９２歳まで」（札幌市在住）「うちの年越しそばは冷たいおそば。父が冷たいそばが好きで、必ずコンビニの冷たいおそばを１０個とか家族分を買ってきて積み上げて、それを各自持っていってそれを一人ずつ食べるのが恒例でした」（札幌市在住）「５日から仕事はじめ。暦通り」（急式アナウンサー）「どんなふうに年末年始を過ごしましたか？」（札幌市在住）「ことしは私の家に孫や子どもが集まって。みんなお酒を飲むので、私はビール・日本酒・ワインを飲んだ」（札幌市在住）「（年末年始は）旦那と義理のお母さんと家族３人でゆっくり過ごしました。私はクジラ汁を作らせていただきました。母と父が道南で祖母も漁師だったので、クジラ汁は必ず食べています。私は今回（休みが）長くて１１連休です」マチの皆さんにお話しを伺うと、旅行などには行かずに家でのんびり過ごした方が多くいらっしゃいました。大手旅行会社ＪＴＢによりますと、年末年始に旅行に行くと答えた方は２５．１％と、前の年から２．４ポイント上昇しました。国内の旅行先で人気なのは関東地方が最も多く２３．１％で、次いで近畿地方が１７．７％となりました。旅行に行くと答えた方でも、物価高などの影響で１泊２日が３５．８％と最も多く、近場で済ませたり、帰省先に短く滞在する方が多いという結果になりました。こちらの男性もー（札幌市在住）「年末年始は実家に帰って家族と過ごしました。友だちの家で１０人くらいでボードゲームをして朝まで飲んだりゲームしたりして遊んでいた」やはり「実家に帰っただけ」という方も多い印象でした。実家以外に出かけたという方はー（高校生）「友だちと年越しに神社に行きました」（急式アナウンサー）「ことしの願いは？」（高校生）「不幸が起きないように」（札幌市在住）「私は子どもを預けてコンサートに行っていました。Hey!Say!JUMPの元旦の公演に当たって楽しんできました。（子育てから離れて）リフレッシュになると思ったけど、やっぱり子どものことはどこかで考えちゃう」みなさんはどんな年末年始を過ごしましたか？