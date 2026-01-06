¡Ö»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¡×ÊñÃú¤È²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ½ê»ý¤·¸òÈÖ¤Ø¡¡72ºÐÌµ¿¦¤Î½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦Åì·Ù»¡½ð¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê72¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï1·î5Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Î±ÉÀ¾¸òÈÖÆâ¤Ç¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿ÏÂÎ¤ÎÄ¹¤µ6¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëÊñÃú¤È¡¢¿ÏÂÎ¤ÎÄ¹¤µ8¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï1¿Í¤Ç¸òÈÖ¤òË¬¤ì¡¢ÂÐ±þ¤·¤¿·Ù»¡´±¤¬½÷¤Î¼êÄó¤²¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤«¤éÊñÃú¤È²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
