【WWE】RAW（12月29日・日本時間30日／フロリダ・オーランド）

【映像】筋肉美ボディ全開 大胆ブーメランパンツ姿

米マットを彩る美女レスラーが、ド派手な“ブーメランパンツ”スタイルの大胆コスチュームで登場。その美貌と肉体美を称える声とともに、巷を騒がせている「19歳差の熱愛」に関するツッコミも殺到した。

注目を集めたのは、WWE殿堂入りスターのニッキー・ベラ。この日の彼女はグリーンを基調とした大胆な衣装を身にまとい、惜しげもなく美ボディを披露して入場した。

じつはこのカラー、現在熱愛中と噂されるNFLスター選手であるクーパー・デジャンが所属するフィラデルフィア・イーグルスのチームカラー。公私混同とも取れる“匂わせ”演出に、会場のボルテージは一気に跳ね上がった。

ニッキーはファンの歓声に笑顔で応えながら、19歳年下の恋人への愛を誇示するかのように堂々と花道を闊歩。40代を迎えてなお、現役バリバリの選手たちに引けを取らない、鍛え抜かれた肉体美を惜しげもなく披露した。

この入場シーンに対し、ネット上のファンからは「年の差エグっ」「19歳年下は凄い」と熱愛への驚きが広がる一方、「ブーメランパンツだｗ」「見た目が若くて綺麗だな」「きれいな顔してんなぁ」と、その衰えぬビジュアルに絶賛のコメントが並んだ。（ABEMA／WWE『RAW』）